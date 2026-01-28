Ряд взрывов: оккупанты на семь часов закрыли Крымский мост
- 28.01.2026, 10:01
В Севастополе и возле аэродромов Саки и Бельбек прогремели мощные взрывы.
В захваченном россиянами Севастополе утром в среду, 28 января, прогремели мощные взрывы. Оккупанты закрывали незаконно возведенный Крымский мост более чем на семь часов — с полуночи до утра, сообщает мониторинговый паблик «Крымский ветер».
Воздушную тревогу в Крыму оккупационные власти объявили уже после взрывов. По данным Крымского ветра, это может быть признаком удара Сил обороны Украины по объектам российской ПВО.
В частности, в районе аэродрома Бельбек слышали два мощных взрыва в 07.39 по киевскому времени, пишут мониторы.
Также ночью были слышны взрывы в районе мыса Фиолент и возле аэродрома Саки в Новофедоровке. «Крымский ветер» пишет также о «мощном прилете» по аэродрому Кача около полуночи.