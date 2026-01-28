Ученые доказали, что искусство лечит 6 28.01.2026, 10:05

Посещение музеев и театров меняет нас на биологическом уровне.

Занятие творчеством, посещение музея, концерта, оперы или балета — это не просто приятное времяпрепровождение, выяснили психобиологи из Университетского колледжа Лондона. Они установили, что любое взаимодействие с искусством связано с полезными изменениями в белках, участвующих в снижении воспаления и поддержании здоровья мозга. На новость обратил внимание сайт Naked Science.

«Мы обнаружили целый ряд новых биологических механизмов, которые помогают объяснить связь между искусством и здоровьем», — говорит ведущий автор исследования, профессор Дэйзи Фанкорт. Результаты самого масштабного исследования на эту тему опубликованы на сайте препринтов medrxiv.org.

Исследователи проанализировали образцы крови около шести тысяч взрослых британцев, средний возраст которых составлял 53 года. Ученых интересовали 184 белка крови, связанных с работой сердечно-сосудистой и нервной систем, а также с обменом веществ. Они сопоставили профиль этих белков в крови с тем, какое место в жизни этих людей занимают искусство и культура.

Участников подробно расспрашивали, как часто они за последний год посещали музеи, выставки, концерты, оперу, балет, библиотеки, объекты культурного наследия, занимаются ли они сами каким-либо творчеством — танцами, пением, игрой на музыкальных инструментах, живописью, фотографией, рукоделием и так далее.

Оказалось, что чем больше искусства и культуры присутствовало в жизни участников исследования, тем ниже был уровень 12 белков и выше уровень шести белков в их крови. Уровень этих белков отражает такие биологические процессы в организме, как пролиферация (размножение) клеток, передача сигналов между клетками, регуляция активности иммунной системы и воспаление.

Затем исследователи сопоставили эти результаты с данными о здоровье участников, собранными за 20 лет. В итоге выяснилось, что у людей, чья жизнь в сильной степени связана с творчеством и искусством, снижен риск инсульта, рака, гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета второго типа, астмы, хронической обструктивной болезни легких, артрита, депрессии и деменции. 70% белков, уровни которых были изменены у творческих людей, оказались связаны как минимум с одним заболеванием.

Причем особенно полезны творчество и искусство для мозга. Чем их больше в жизни человека, тем выше уровень специфических белков, которые в основном вырабатываются в головном мозге. Известно, что дефицит этих белков связан с болезнью Альцгеймера, биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и эпилепсией. А более высокие их уровни связаны с большим объемом серого и белого вещества мозга, лучшими когнитивными функциями и более низким риском нейродегенерации и психических расстройств.

Таким образом, за благотворным влиянием искусства и творчества на здоровье в целом, и здоровье мозга в частности, стоят реальные биологические процессы, отмечают исследователи.

