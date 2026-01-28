«Ядерная держава на деревянных столбах» 17 28.01.2026, 14:19

В Сети показали, как Россия восстановила свет в Мурманске.

После масштабного блэкаута в Мурманской области, который оставил без света и тепла столицу региона и базу Северного флота, власти отчитались о «восстановлении энергоснабжения». Но ЛЭП решили установить держаться на деревянных столбах вместо нормальных опор, пишет «Диалог».

Минэнерго РФ заявило, что первый этап аварийных работ завершен. Однако на опубликованных видео видны обычные деревянные конструкции, которые в нормальных странах используют для дачных линий, а не для энергоснабжения стратегического региона с базой ВМС.

Причем из пяти рухнувших опор заменили лишь две. Остальные — все еще в процессе. Полностью свет вернули только в Мурманске, а в закрытом Североморске, где находится главная база Северного флота РФ, работы продолжаются.

Фактически выходит, что одна из ключевых военных точек России, база ядерных подлодок, временно питается через инфраструктуру, собранную в авральном режиме. Губернатор объяснил задержки «суровыми северными условиями» и даже сообщил, что для установки опор пришлось привлекать вертолёт.

