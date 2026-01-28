5 мая 2026, вторник, 10:50
На «Гродно Азот» остановился цех

Над предприятием поднимется факел.

Утром 28 января в 04:30 в цехе аммиак-3 была остановлена выдача аммиака для замены некорректно работающего прибора КИП. Цех аммиак-3 продолжает работу, сообщает предприятие.

Также, воспользовавшись благоприятными изменениями погодных условий, была произведена остановка цеха аммиак-4 для выполнения ремонтных работ по устранению выявленных дефектов, которые являются следствием сильных морозов.

Выполнение ремонтных работ будет сопровождаться кратковременным сжиганием горючих веществ на факельной установке, что предусмотрено технологическим регламентом.

Оснований и причин для беспокойства у жителей города, а также угрозы для экологии нет, подчеркивают на предприятии.

