закрыть
5 мая 2026, вторник, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, почему бабушкам и дедушкам нужно чаще видеть внуков

3
  • 28.01.2026, 10:55
  • 4,166
Ученые рассказали, почему бабушкам и дедушкам нужно чаще видеть внуков

Это влияет на здоровье.

Европейские психологи пришли к выводу, что общение с внуками помогает пожилым людям дольше сохранять остроту ума и памяти. Результаты шестилетнего исследования, опубликованные в журнале Psychology and Aging, показали, что бабушки и дедушки, проводящие время с младшим поколением, медленнее теряют когнитивные способности.

В проекте Тилбургского университета (Нидерланды) приняли участие 3000 пенсионеров со средним возрастом 67 лет.

Регулярные тесты выявили, что у тех, кто общался с внуками, уровень беглости речи практически не изменился. В то же время у их одиноких сверстников этот показатель снизился почти на 4%.

Ученые отметили, что формат и частота встреч не играли решающей роли — важен был сам факт контакта.

При этом положительный эффект оказался сильнее выражен у женщин, так как они традиционно больше вовлечены в воспитание. Причины гендерных различий психологи планируют изучить в будущих исследованиях.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин