Ученые рассказали, почему бабушкам и дедушкам нужно чаще видеть внуков

Ученые рассказали, почему бабушкам и дедушкам нужно чаще видеть внуков3
- 28.01.2026, 10:55
Это влияет на здоровье.
Европейские психологи пришли к выводу, что общение с внуками помогает пожилым людям дольше сохранять остроту ума и памяти. Результаты шестилетнего исследования, опубликованные в журнале Psychology and Aging, показали, что бабушки и дедушки, проводящие время с младшим поколением, медленнее теряют когнитивные способности.
В проекте Тилбургского университета (Нидерланды) приняли участие 3000 пенсионеров со средним возрастом 67 лет.
Регулярные тесты выявили, что у тех, кто общался с внуками, уровень беглости речи практически не изменился. В то же время у их одиноких сверстников этот показатель снизился почти на 4%.
Ученые отметили, что формат и частота встреч не играли решающей роли — важен был сам факт контакта.
При этом положительный эффект оказался сильнее выражен у женщин, так как они традиционно больше вовлечены в воспитание. Причины гендерных различий психологи планируют изучить в будущих исследованиях.