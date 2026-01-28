Ученые рассказали, почему бабушкам и дедушкам нужно чаще видеть внуков 3 28.01.2026, 10:55

Это влияет на здоровье.

Европейские психологи пришли к выводу, что общение с внуками помогает пожилым людям дольше сохранять остроту ума и памяти. Результаты шестилетнего исследования, опубликованные в журнале Psychology and Aging, показали, что бабушки и дедушки, проводящие время с младшим поколением, медленнее теряют когнитивные способности.

В проекте Тилбургского университета (Нидерланды) приняли участие 3000 пенсионеров со средним возрастом 67 лет.

Регулярные тесты выявили, что у тех, кто общался с внуками, уровень беглости речи практически не изменился. В то же время у их одиноких сверстников этот показатель снизился почти на 4%.

Ученые отметили, что формат и частота встреч не играли решающей роли — важен был сам факт контакта.

При этом положительный эффект оказался сильнее выражен у женщин, так как они традиционно больше вовлечены в воспитание. Причины гендерных различий психологи планируют изучить в будущих исследованиях.

