5 мая 2026, вторник, 11:35
ВСУ взяли в плен снайпера и связиста РФ

  28.01.2026, 11:14
Украинские бойцы восстановили позиции под Лиманом.

В Донецкой области спецназ ГПСУ и ВСУ пополнили обменный фонд снайпером и связистом РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на Лиманском направлении спецназовцы «ДОЗОРа» и 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха провели совместную ударно-поисковую операцию на позиции врага.

Вследствие стрелкового боя восстановлена утраченная позиция и взяты в плен два военнослужащих ВС РФ.

В ходе фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных рашистов. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам.

Операция проводится в четком взаимодействии с подразделениями Третьего армейского корпуса ВСУ.

«Бойцы продолжают вести «переговоры» на языке, которым хорошо владеют», - говорится в комментариях под видео.

