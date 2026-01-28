ВСУ взяли в плен снайпера и связиста РФ

ВСУ взяли в плен снайпера и связиста РФ4
- 28.01.2026, 11:14
- 5,140
Украинские бойцы восстановили позиции под Лиманом.
В Донецкой области спецназ ГПСУ и ВСУ пополнили обменный фонд снайпером и связистом РФ.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на Лиманском направлении спецназовцы «ДОЗОРа» и 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха провели совместную ударно-поисковую операцию на позиции врага.
Вследствие стрелкового боя восстановлена утраченная позиция и взяты в плен два военнослужащих ВС РФ.
В ходе фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных рашистов. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам.
Операция проводится в четком взаимодействии с подразделениями Третьего армейского корпуса ВСУ.
«Бойцы продолжают вести «переговоры» на языке, которым хорошо владеют», - говорится в комментариях под видео.