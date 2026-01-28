ВСУ взяли в плен снайпера и связиста РФ 4 28.01.2026, 11:14

5,140

Украинские бойцы восстановили позиции под Лиманом.

В Донецкой области спецназ ГПСУ и ВСУ пополнили обменный фонд снайпером и связистом РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на Лиманском направлении спецназовцы «ДОЗОРа» и 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха провели совместную ударно-поисковую операцию на позиции врага.

Вследствие стрелкового боя восстановлена утраченная позиция и взяты в плен два военнослужащих ВС РФ.

В ходе фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных рашистов. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам.

Операция проводится в четком взаимодействии с подразделениями Третьего армейского корпуса ВСУ.

«Бойцы продолжают вести «переговоры» на языке, которым хорошо владеют», - говорится в комментариях под видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com