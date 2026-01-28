Что будет с ценами на квартиры при снижении спроса

Рынок жилья в Минске на переломе.

Рынок жилья в Минске в прошлом году отметился устойчивым спросом и продолжением роста цен. В этом году цены на жилье либо останутся на таком же уровне, либо из-за снижения спроса произойдет их коррекция, пишет «Зеркало».

Как изменились цены на квартиры

Рынок жилья в Минске в прошлом году заметно сбавил обороты, но остался в рабочем ритме: за год было совершено 15,1 тыс. сделок. Это меньше, чем в рекордные 2023−2024 годы (только в 2024-м их число превышало 19 тыс.). Пик активности пришелся на октябрь — 1471 сделка, тогда как весной и в конце лета рынок также демонстрировал оживление: в марте было заключено 1392 сделки, в августе — 1379.

В последнем квартале 2025 года активность снизилась.

В НКА отмечают, что спрос на недвижимость поддерживался, благодаря росту доходов населения. Это «укрепило уверенность покупателей в завтрашнем дне, особенно тех, кто использовал кредитные средства». Так, объем выданных банками кредитов на жилье за январь-ноябрь 2025 года был только на 8% ниже аналогичного показателя за 2024 год. Вторая причина — изменение курсов валют, которое способствовало повышению цен в долларах.

Цены на вторичном рынке жилья выросли на 23%, если считать в долларах, и на 8% — в рублях. Средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичке достигла 2100 долларов.

За счет снижения ставок по кредитам на новостройки был поддержан спрос на такую недвижимость. В среднем в квартал совершалось 11% сделок с квартирами в новостройках, абсолютное большинство которых — однокомнатные, поэтому ценовой тренд представлен без разделения по количеству комнат.

На этом рынке средняя цена за «квадрат» в долларах также выросла на 23%, а в рублях — на 8%.

Какое жилье было самым востребованным

В октябре-декабре 35% всех проданных квартир стоили больше 100 тыс. долларов. Это связано не только с общим ростом цен, но также с тем, что наиболее бюджетные варианты активно раскупались в первой половине года.

Кроме того, почти треть сделок пришлась на жилье, построенное в последние пять лет. Самые востребованные микрорайоны столицы: «Минск Мир», Сухарево, Малиновка, Серебрянка и Лебяжий.

Чего ждать на рынке в этом году

Рынок недвижимости в Минске входит в переходную фазу. После рекордного 2024 года в 2025-м число сделок и объем предложения снизились, тогда как цены продолжили расти. Такой разрыв между спросом и предложением обычно возникает на фоне изменений ключевых факторов — от доходов населения и доступности ипотеки до курса валют и темпов строительства — и может указывать на начало нового этапа рыночного цикла.

Главная интрига сейчас — насколько устойчивым окажется рост цен при ослаблении спроса. Ответ на этот вопрос, как ожидается, даст 2026 год: рынок либо закрепится на текущих ценовых уровнях, либо столкнется с их коррекцией, что станет окончательным сигналом о переходе в новую фазу.

