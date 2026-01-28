Индия дистанцируется от российской нефти 2 28.01.2026, 11:42

1,846

Страна наращивает импорт из США, Канады и Ближнего Востока.

Индия продолжит сокращение импорта российской сырой нефти. Один из крупнейших покупателей нефти в мире всерьез взялся за диверсификацию поставщиков, сообщает Bloomberg.

Индийский министр нефти Хардип Пури заявил, что поставки из России, мол, уже упали до 1,3 млн баррелей в день. Ранее они составляли 1,8 млн баррелей.

«Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлены рыночными условиями», - сказал он.

Также Пури добавил, что индийское правительство не предоставляло индийским компаниям никаких полномочий по закупке российской нефти. Компании действуют на собственный риск и принимают собственные решения.

При этом сейчас страна имеет возможность диверсификации поставщиков нефти, в частности компании хотят увеличить закупки нефти из Канады и США. Всего сейчас Индия покупает нефть в 41 стране.

Сокращение поставок нефти в Индию

Еще в декабре 2025 года наблюдалась тенденция к падению нефтяных поставок из России в Индию. Они составили примерно 1,2 млн баррелей в день, обновив трехлетний минимум. В январе показатель упал еще сильнее - до 1,12 млн баррелей в день в среднем.

В декабре 2025 года Россия столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти. А общий экспорт нефти из РФ снизился до самого низкого уровня с августа 2025 года. В том числе, поскольку импорт в Индию упал до минимума. Сейчас только Китай остается единственным доступным рынком для нефти из РФ.

В связи с санкциями США и давлением со стороны Вашингтона индийские нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию нефтяных закупок. Индия планирует покупать больше нефти из стран Ближнего Востока и из США. Рассматриваются также нефтяные закупки из стран Латинской Америки, в первую очередь из Венесуэлы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com