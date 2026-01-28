закрыть
5 мая 2026, вторник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индия дистанцируется от российской нефти

2
  • 28.01.2026, 11:42
  • 1,846
Индия дистанцируется от российской нефти

Страна наращивает импорт из США, Канады и Ближнего Востока.

Индия продолжит сокращение импорта российской сырой нефти. Один из крупнейших покупателей нефти в мире всерьез взялся за диверсификацию поставщиков, сообщает Bloomberg.

Индийский министр нефти Хардип Пури заявил, что поставки из России, мол, уже упали до 1,3 млн баррелей в день. Ранее они составляли 1,8 млн баррелей.

«Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлены рыночными условиями», - сказал он.

Также Пури добавил, что индийское правительство не предоставляло индийским компаниям никаких полномочий по закупке российской нефти. Компании действуют на собственный риск и принимают собственные решения.

При этом сейчас страна имеет возможность диверсификации поставщиков нефти, в частности компании хотят увеличить закупки нефти из Канады и США. Всего сейчас Индия покупает нефть в 41 стране.

Сокращение поставок нефти в Индию

Еще в декабре 2025 года наблюдалась тенденция к падению нефтяных поставок из России в Индию. Они составили примерно 1,2 млн баррелей в день, обновив трехлетний минимум. В январе показатель упал еще сильнее - до 1,12 млн баррелей в день в среднем.

В декабре 2025 года Россия столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти. А общий экспорт нефти из РФ снизился до самого низкого уровня с августа 2025 года. В том числе, поскольку импорт в Индию упал до минимума. Сейчас только Китай остается единственным доступным рынком для нефти из РФ.

В связи с санкциями США и давлением со стороны Вашингтона индийские нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию нефтяных закупок. Индия планирует покупать больше нефти из стран Ближнего Востока и из США. Рассматриваются также нефтяные закупки из стран Латинской Америки, в первую очередь из Венесуэлы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин