Сотрудница банка в Бобруйске проиграла в казино более полумиллиона рублей 12 28.01.2026, 12:11

Деньги она брала из кассы, подменяя купюры муляжами.

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о присвоении 532 тыс. рублей сотрудницей одного из местных банковских отделений.

По данным следствия, 52-летняя местная жительница, используя служебный доступ, регулярно похищала наличность, предназначенную для проведения валютно-обменных операций. Для этого она систематически вскрывала запечатанные пакеты с деньгами и забирала частями иностранную валюту, белорусские и российские рубли. Чтобы у коллег не возникало подозрений при внешнем осмотре, она мастерски подкладывала в пачки муляжи купюр, изготовленные из бумаги.

Похищенная сумма превысила 532 тыс. рублей. Подозреваемая сама, опасаясь проверки, сообщила напарнице о возможной недостаче, что и послужило поводом для тщательной ревизии. И по ее результатам выявили виновницу. Та на допросе рассказала, что похищенные средства тратила на игру в интернет-казино.

Жительнице Бобруйска предъявлено обвинение по ч.4 ст.211 (присвоение имущества, совершенное в особо крупном размере) УК Республики Беларусь. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

