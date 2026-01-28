ВСУ поразили нефтебазу в Воронежской области
- 28.01.2026, 14:01
Также атакованы объекты российской армии.
В ночь на 28 января силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины и на территории России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
По данным Генштаба, в результате удара по объекту загорелись нефтепродукты, фиксируется густой дым. Результаты атаки уточняются.
Ранее украинский OSINT-проект Exilenova+ сообщал о взрывах, раздававшихся в Хохольском районе Воронежской области.
«Неизвестные ударные беспилотники этой ночью посетили Хохол Воронежской области. В Хохольском районе была поражена нефтебаза «Хохольская», — говорилось в сообщении.
Также, по сообщению Генштаба, во временно оккупированной Донецкой области силы обороны поразили сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА россиян в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение российских военных в Шахово и Григоровке.
Кроме того, поразили:
склад боеприпасов в районе Нижней Дуванки во временно оккупированной Луганской области;
сосредоточение живой силы армии РФ в районе Гуляйполя в Запорожской области;
пункт управления батальона РФ в районе поселка Березово на временно оккупированной территории Днепропетровской области.
Также зафиксировано попадание в скопление живой силы российских войск в населенном пункте Колотиловка в Белгородской области РФ.
«Потери оккупантов уточняются», — добавили в Генштабе.
«Кроме этого, уточнены результаты недавнего поражения нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае РФ — подтвержден пожар на площади около 6200 м² и повреждение трех резервуаров (10 тыс. м³)», — добавили в Генштабе.