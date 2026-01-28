Гуманоидный робот научился самостоятельно мыть посуду

Гуманоидный робот научился самостоятельно мыть посуду9
- 28.01.2026, 16:32
- 2,804
Американская компания показала новый уровень автономности ИИ.
Калифорнийская компания Figure представила новую версию искусственного интеллекта для своих гуманоидных роботов — Helix 02, систему полного управления телом, объединяющую зрение, сенсорное восприятие и координацию движений через единую нейросеть, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
В демонстрации робот полностью автономно разгрузил и загрузил посудомоечную машину на всей кухне, не делая пауз и не требуя вмешательства человека. Helix 02 контролирует движения, манипуляции и баланс одновременно, напрямую используя данные с камер, сенсоров прикосновения и информации о положении тела.
Система состоит из трех уровней: System 2 отвечает за высокоуровневое планирование и обработку языка, System 1 переводит восприятие в движения, а System 0 выполняет координацию и баланс, обеспечивая естественные и устойчивые движения.
Helix 02 обучалась на более чем 1 000 часов данных человеческих движений и больших симуляциях. Робот умеет не только переносить объекты, но и выполнять точные действия: откручивать крышки бутылок, дозировать лекарства, подбирать мелкие детали из загроможденных контейнеров.
По словам Figure, это демонстрирует новый уровень автономии: от миллиметровых движений пальцев до перемещений по комнате, включая более 60 связанных действий с автоматическим исправлением ошибок.
«Результаты пока свежие, но уже видны возможности непрерывной автономии всего тела: четырехминутная задача с 61 плавно выполненным действием, тонкая манипуляция благодаря сенсорам и камерам на ладонях, а также координация рук, ног и бедер», — заявили в компании.
Helix 02 открывает путь к роботам, способным самостоятельно выполнять сложные бытовые и производственные задачи, сочетая движение, зрение и тактильное восприятие в одном потоке.