Гуманоидный робот научился самостоятельно мыть посуду 9 28.01.2026, 16:32

2,804

Американская компания показала новый уровень автономности ИИ.

Калифорнийская компания Figure представила новую версию искусственного интеллекта для своих гуманоидных роботов — Helix 02, систему полного управления телом, объединяющую зрение, сенсорное восприятие и координацию движений через единую нейросеть, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В демонстрации робот полностью автономно разгрузил и загрузил посудомоечную машину на всей кухне, не делая пауз и не требуя вмешательства человека. Helix 02 контролирует движения, манипуляции и баланс одновременно, напрямую используя данные с камер, сенсоров прикосновения и информации о положении тела.

Система состоит из трех уровней: System 2 отвечает за высокоуровневое планирование и обработку языка, System 1 переводит восприятие в движения, а System 0 выполняет координацию и баланс, обеспечивая естественные и устойчивые движения.

Helix 02 обучалась на более чем 1 000 часов данных человеческих движений и больших симуляциях. Робот умеет не только переносить объекты, но и выполнять точные действия: откручивать крышки бутылок, дозировать лекарства, подбирать мелкие детали из загроможденных контейнеров.

По словам Figure, это демонстрирует новый уровень автономии: от миллиметровых движений пальцев до перемещений по комнате, включая более 60 связанных действий с автоматическим исправлением ошибок.

«Результаты пока свежие, но уже видны возможности непрерывной автономии всего тела: четырехминутная задача с 61 плавно выполненным действием, тонкая манипуляция благодаря сенсорам и камерам на ладонях, а также координация рук, ног и бедер», — заявили в компании.

Helix 02 открывает путь к роботам, способным самостоятельно выполнять сложные бытовые и производственные задачи, сочетая движение, зрение и тактильное восприятие в одном потоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com