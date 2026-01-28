Стармер едет в Пекин с неудобными вопросами к Си
- 28.01.2026, 17:46
Переговоры с Китаем грозят обернуться дипломатическим напряжением.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе встречается в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Несмотря на попытки Лондона перезагрузить отношения с Китаем после более жесткой линии предыдущих правительств, переговоры будут сопровождаться рядом острых и неудобных вопросов. Стармер подчеркивает, что диалог с Пекином предполагает и обсуждение разногласий, однако именно эти темы могут вызвать раздражение у китайской стороны, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).
Вот ключевые вопросы, которые могут стать «слонами в посудной лавке»:
1. Государственные кибератаки.
Великобритания считает Китай одним из главных источников киберугроз. Лондон обвиняет связанные с Пекином структуры во взломах государственных систем и недавно ввел санкции против китайских компаний.
2. Давление на британских парламентариев.
Китай вводил санкции против британских депутатов, критикующих ситуацию с правами человека, а отдельным политикам отказывали во въезде в страну и Гонконг.
3. Дело Джимми Лая.
Британско-гонконгский бизнесмен и активист демократии остается в тюрьме по обвинениям в угрозе национальной безопасности. Его судьба — постоянный источник напряженности.
4. Преследование диссидентов за рубежом.
Китай обвиняют в запугивании и мониторинге критиков за пределами страны, в том числе на территории Великобритании.
5. Шпионские скандалы.
В последние годы британские спецслужбы неоднократно предупреждали о попытках китайской разведки проникнуть в политические круги страны.
6. Китайское супер-посольство в Лондоне.
Строительство нового посольства КНР вызвало споры из-за опасений по поводу безопасности и возможного шпионажа.
7. Обход международных санкций.
Китай обвиняют в содействии России и Ирану в обходе санкций, включая поставки нефти и технологий двойного назначения.
8. Права человека и зеленая энергетика.
Лондон обеспокоен предполагаемым использованием принудительного труда в Синьцзяне, откуда поступает значительная часть компонентов для солнечных панелей.
9. Будущее Тайваня.
Любые обсуждения статуса Тайваня остаются крайне чувствительными для Пекина и могут привести к дипломатическим последствиям.
10. Активность Китая в Арктике.
Рост китайского присутствия в Арктике вызывает тревогу у Великобритании и ее союзников по НАТО.
Эти вопросы показывают, что даже на фоне потепления отношений диалог Лондона и Пекина остается сложным и противоречивым.