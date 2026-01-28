Стармер едет в Пекин с неудобными вопросами к Си 3 28.01.2026, 17:46

Кир Стармер

Фото: Getty Images

Переговоры с Китаем грозят обернуться дипломатическим напряжением.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе встречается в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Несмотря на попытки Лондона перезагрузить отношения с Китаем после более жесткой линии предыдущих правительств, переговоры будут сопровождаться рядом острых и неудобных вопросов. Стармер подчеркивает, что диалог с Пекином предполагает и обсуждение разногласий, однако именно эти темы могут вызвать раздражение у китайской стороны, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

Вот ключевые вопросы, которые могут стать «слонами в посудной лавке»:

1. Государственные кибератаки.

Великобритания считает Китай одним из главных источников киберугроз. Лондон обвиняет связанные с Пекином структуры во взломах государственных систем и недавно ввел санкции против китайских компаний.

2. Давление на британских парламентариев.

Китай вводил санкции против британских депутатов, критикующих ситуацию с правами человека, а отдельным политикам отказывали во въезде в страну и Гонконг.

3. Дело Джимми Лая.

Британско-гонконгский бизнесмен и активист демократии остается в тюрьме по обвинениям в угрозе национальной безопасности. Его судьба — постоянный источник напряженности.

4. Преследование диссидентов за рубежом.

Китай обвиняют в запугивании и мониторинге критиков за пределами страны, в том числе на территории Великобритании.

5. Шпионские скандалы.

В последние годы британские спецслужбы неоднократно предупреждали о попытках китайской разведки проникнуть в политические круги страны.

6. Китайское супер-посольство в Лондоне.

Строительство нового посольства КНР вызвало споры из-за опасений по поводу безопасности и возможного шпионажа.

7. Обход международных санкций.

Китай обвиняют в содействии России и Ирану в обходе санкций, включая поставки нефти и технологий двойного назначения.

8. Права человека и зеленая энергетика.

Лондон обеспокоен предполагаемым использованием принудительного труда в Синьцзяне, откуда поступает значительная часть компонентов для солнечных панелей.

9. Будущее Тайваня.

Любые обсуждения статуса Тайваня остаются крайне чувствительными для Пекина и могут привести к дипломатическим последствиям.

10. Активность Китая в Арктике.

Рост китайского присутствия в Арктике вызывает тревогу у Великобритании и ее союзников по НАТО.

Эти вопросы показывают, что даже на фоне потепления отношений диалог Лондона и Пекина остается сложным и противоречивым.

