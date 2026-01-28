Послы ЕС одобрили рекордный пакет военной помощи для Армении 2 28.01.2026, 18:28

2,620

Решение рассматривают как сигнал политического сближения с Евросоюзом.

Послы стран-членов Европейского Союза в среду дали зеленый свет выделению Армении пакета военной помощи, содержащего нелетальные средства, в размере 20 млн евро.

Об этом сообщил редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

По его данным, это самый большой пакет нелетальной военной помощи для Еревана, предоставляемый в рамках Европейского фонда мира.

«Сегодня послы ЕС одобрили крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи для Армении – 20 млн евро – в рамках Европейского фонда мира», – сообщил он.

Джозвяк подчеркнул, что этот шаг является еще одним признаком постепенного сближения Армении с Европейским Союзом на фоне подготовки страны к решающим парламентским выборам, которые должны состояться в этом году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com