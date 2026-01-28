закрыть
5 мая 2026, вторник, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Послы ЕС одобрили рекордный пакет военной помощи для Армении

2
  • 28.01.2026, 18:28
  • 2,620
Послы ЕС одобрили рекордный пакет военной помощи для Армении

Решение рассматривают как сигнал политического сближения с Евросоюзом.

Послы стран-членов Европейского Союза в среду дали зеленый свет выделению Армении пакета военной помощи, содержащего нелетальные средства, в размере 20 млн евро.

Об этом сообщил редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

По его данным, это самый большой пакет нелетальной военной помощи для Еревана, предоставляемый в рамках Европейского фонда мира.

«Сегодня послы ЕС одобрили крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи для Армении – 20 млн евро – в рамках Европейского фонда мира», – сообщил он.

Джозвяк подчеркнул, что этот шаг является еще одним признаком постепенного сближения Армении с Европейским Союзом на фоне подготовки страны к решающим парламентским выборам, которые должны состояться в этом году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин