закрыть
5 мая 2026, вторник, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Месячный платеж потянет на 340 рублей»

17
  • 28.01.2026, 18:36
  • 26,490
«Месячный платеж потянет на 340 рублей»

Что будет в Беларуси с мобильным интернетом?

В редакцию издания «Онлайнер» поступило множество сообщений от белорусов, обсуждающих грядущее нововведение. Речь идет о «начальном объеме услуг передачи данных без ограничения скорости», который фигурирует в постановлении Министерства связи и информатизации от 22 декабря 2025 года №38. Он составляет 30 ГБ в месяц без ограничения скорости, которая затем снижается до 1 Мбит/с.

Введение «начального объема» не значит, что безлимитные тарифы с передачей данных «по воздуху» уйдут в прошлое, но определенные изменения все-таки будут. С технической точки зрения безлимиты не исчезнут: качать можно будет сколько угодно, но в определенных случаях на низкой скорости — 1 Мбит/с. И остается возможность купить дополнительный трафик на скорости без ограничений, однако это и дополнительные расходы.

Судя по всему, такой нюанс не особенно пугает пользователей, которым мобильный интернет нужен в качестве дополнительного к проводному. В пользу этого говорит статистика МТС: как рассказали «Онлайнеру» в компании, в среднем пользователи мобильного интернета оператора используют около 20 ГБ трафика в месяц.

«Однако потребление каждого конкретного абонента очень персонализировано и зависит от просмотра видеоконтента, активности в стриминговых сервисах, социальных сетях и других приложениях. Также влияют пользовательские привычки: например, раздавать трафик в режиме модема или своевременно переключаться между мобильной сетью и Wi-Fi», — добавили в МТС.

Несколько иначе складывается ситуация у пользователей мобильного интернета, у которых он является единственным способом доступа в сеть. Речь может идти о местности, удаленной от крупных населенных пунктов: начиная от деревень и заканчивая садовыми товариществами. Не исключено, что сюда можно записать современную коттеджную застройку, в которой по субъективным и объективным причинам не завели «оптику» (это недешево или еще не настал момент).

Наибольшую активность в чат-боте «Онлайнера» проявили «тяжелые» абоненты оператора Unet.by, который предоставляет услуги мобильного интернета.

«У нас есть еще оператор, предоставляющий мобильный интернет: Unet.by (он же анлим.бел) — сегодня пришло сообщение об изменении стоимости тарифных планов, и теперь получается, что с первого февраля стоимость одного ГБ трафика увеличится в 5,5 раза», — написал в редакцию один из читателей.

Подобную ситуацию описывает другой белорус:

«Я живу за городом в садовом товариществе и пользуюсь 4G-интернетом от Unet. По факту это подразумевается как стационарный интернет. У меня в договоре указан адрес, по которому я буду пользоваться, и я привязан к базовым станциям рядом. Я не могу вставить симку в телефон и перемещаться. Вчера в связи с изменениями они обновили тарифы. В итоге при моем потреблении около 800 ГБ в месяц мне подходит только «Анлим про». Месячный платеж потянет на 340 рублей. Сейчас тариф «анлим» стоит 49,90. Как итог рост стоимости почти в семь раз. И я не один такой.

У нас есть куча регионов в стране, где отсутствует проводное подключение к интернету. Как итог люди используют мобильный интернет как стационарный. Мы пытались провести оптоволокно, но это почти невозможно. «Белтелеком» требует 100% подключения всех членов садового товарищества с контрактом на три года. Но это заведомо нереальные требования. Плюс прокладка кабелей под землей. А это еще один уровень сложности. Похожая история и с А1».

Как только стали поступать сообщения от абонентов Unet.by, в «Онлайнере» проверили новые тарифные планы оператора, которые вступают в силу с 1 февраля. Действительно, «Анлим Про» обойдется в 19,9 рубля в качестве платы за тариф и 0,39 рубля за каждый входящий гигабайт: выходит чуть меньше 340 рублей с упомянутыми 800 ГБ трафика. И, как отметили в компании, больше 700 ГБ в месяц тратят несколько процентов от общей базы клиентов.

А 800 ГБ — это много? С одной стороны, да, заметно больше, чем в среднем потребляют «обычные» пользователи. Однако многое зависит и от того, для чего именно используется интернет. Если пользователь — геймер, то, например, загрузка одной современной игры может потянуть на 200 ГБ, а то и больше. Любит смотреть кино? Скачать один фильм в высоком качестве — 20—30 ГБ, одна серия сериала — 1,5—3 ГБ (это примерные цифры, может быть как больше, так и меньше). То есть потратить 30 ГБ можно достаточно просто и быстро.

Что касается IPTV и популярных стриминговых сервисов, расход составит около гигабайта в час для контента в SD-формате, высокое разрешение может поднять расход до 3—5 ГБ и больше в час, в 4K — около 7—10 ГБ, различные продвинутые форматы потребляют еще примерно в два раза больше, но это уже скорее редкость. Выходит, если отдавать предпочтение контенту в Full HD на условном Netflix, один фильм «сожрет» около 9 ГБ.

Эти подсчеты, само собой, касаются не только одного оператора, а любого другого вне зависимости от типа подключения. Но, как следует из сообщений в редакцию, наибольшие опасения пользователей вызывает именно значительный рост их затрат на привычное потребление контента в условиях, когда проводной ШПД недоступен.

Как рассказали журналистам в Unet.by, потребление мобильного интернета у клиентов компании «сильно варьируется: от умеренных 100—300 ГБ (куда и попадает более 80% нашей базы абонентов 4G) в месяц до значительных объемов в 600—800 ГБ и более».

«Несмотря на малый размер документа, изменения значительные. Однако мы уверены, что это положительно отразится на качестве, скорости и развитии сети 4G/5G», — добавляет представитель компании.

По его словам, рынок мобильного интернета станет более прозрачным, а «прошлая модель, при которой «большинство доплачивало за меньшинство», пересматривается, и каждый платит за свой объем трафика».

Собеседник считает, что изменения могут привести к перераспределению абонентов между операторами.

«Но в целом все игроки вынуждены будут адаптироваться к новым правилам — как операторы, так и клиенты. Особенно это коснется пользователей, потребляющих много трафика. Для них наиболее заметно вырастет стоимость услуги. Так что в целом могу сказать, что первое время будет трудно привыкнуть к новым реалиям, но они однозначно приведут нас к более быстрому беспроводному интернету».

Он отметил, что изменения в долгосрочной перспективе помогут улучшить инфраструктуру и качество связи, особенно в условиях роста нагрузки на сети. Подобного мнения придерживаются и в МТС.

«Принятые меры потенциально могут помочь сбалансировать нагрузку на базовые станции и более справедливо распределять ресурсы сети, что в конечном счете окажет влияние на скорость передачи данных. Потребление мобильного интернета станет более осознанным: часть трафика «перетечет» в фиксированную сеть, в то время как другие пользователи предпочтут тарифы с включенным в абонплату гарантированным объемом трафика», — рассказали «Онлайнеру» в пресс-службе.

Также журналисты поинтересовались, исчезнут ли тарифные планы с включенным в них трафиком более 30 ГБ или изменится цена на них. В компании ответили:

«С 2022 года размер абонентской платы на тарифных планах МТС для массового сегмента зафиксирован по соглашению с МАРТ. Поэтому тарифные планы с включенным в абонентскую плату трафиком, превышающим 30 ГБ, останутся доступны для подключения, а размер абонентской платы как на этих, так и на других тарифах меняться не будет».

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин