«Месячный платеж потянет на 340 рублей» 17 28.01.2026, 18:36

Что будет в Беларуси с мобильным интернетом?

В редакцию издания «Онлайнер» поступило множество сообщений от белорусов, обсуждающих грядущее нововведение. Речь идет о «начальном объеме услуг передачи данных без ограничения скорости», который фигурирует в постановлении Министерства связи и информатизации от 22 декабря 2025 года №38. Он составляет 30 ГБ в месяц без ограничения скорости, которая затем снижается до 1 Мбит/с.

Введение «начального объема» не значит, что безлимитные тарифы с передачей данных «по воздуху» уйдут в прошлое, но определенные изменения все-таки будут. С технической точки зрения безлимиты не исчезнут: качать можно будет сколько угодно, но в определенных случаях на низкой скорости — 1 Мбит/с. И остается возможность купить дополнительный трафик на скорости без ограничений, однако это и дополнительные расходы.

Судя по всему, такой нюанс не особенно пугает пользователей, которым мобильный интернет нужен в качестве дополнительного к проводному. В пользу этого говорит статистика МТС: как рассказали «Онлайнеру» в компании, в среднем пользователи мобильного интернета оператора используют около 20 ГБ трафика в месяц.

«Однако потребление каждого конкретного абонента очень персонализировано и зависит от просмотра видеоконтента, активности в стриминговых сервисах, социальных сетях и других приложениях. Также влияют пользовательские привычки: например, раздавать трафик в режиме модема или своевременно переключаться между мобильной сетью и Wi-Fi», — добавили в МТС.

Несколько иначе складывается ситуация у пользователей мобильного интернета, у которых он является единственным способом доступа в сеть. Речь может идти о местности, удаленной от крупных населенных пунктов: начиная от деревень и заканчивая садовыми товариществами. Не исключено, что сюда можно записать современную коттеджную застройку, в которой по субъективным и объективным причинам не завели «оптику» (это недешево или еще не настал момент).

Наибольшую активность в чат-боте «Онлайнера» проявили «тяжелые» абоненты оператора Unet.by, который предоставляет услуги мобильного интернета.

«У нас есть еще оператор, предоставляющий мобильный интернет: Unet.by (он же анлим.бел) — сегодня пришло сообщение об изменении стоимости тарифных планов, и теперь получается, что с первого февраля стоимость одного ГБ трафика увеличится в 5,5 раза», — написал в редакцию один из читателей.

Подобную ситуацию описывает другой белорус:

«Я живу за городом в садовом товариществе и пользуюсь 4G-интернетом от Unet. По факту это подразумевается как стационарный интернет. У меня в договоре указан адрес, по которому я буду пользоваться, и я привязан к базовым станциям рядом. Я не могу вставить симку в телефон и перемещаться. Вчера в связи с изменениями они обновили тарифы. В итоге при моем потреблении около 800 ГБ в месяц мне подходит только «Анлим про». Месячный платеж потянет на 340 рублей. Сейчас тариф «анлим» стоит 49,90. Как итог рост стоимости почти в семь раз. И я не один такой.

У нас есть куча регионов в стране, где отсутствует проводное подключение к интернету. Как итог люди используют мобильный интернет как стационарный. Мы пытались провести оптоволокно, но это почти невозможно. «Белтелеком» требует 100% подключения всех членов садового товарищества с контрактом на три года. Но это заведомо нереальные требования. Плюс прокладка кабелей под землей. А это еще один уровень сложности. Похожая история и с А1».

Как только стали поступать сообщения от абонентов Unet.by, в «Онлайнере» проверили новые тарифные планы оператора, которые вступают в силу с 1 февраля. Действительно, «Анлим Про» обойдется в 19,9 рубля в качестве платы за тариф и 0,39 рубля за каждый входящий гигабайт: выходит чуть меньше 340 рублей с упомянутыми 800 ГБ трафика. И, как отметили в компании, больше 700 ГБ в месяц тратят несколько процентов от общей базы клиентов.

А 800 ГБ — это много? С одной стороны, да, заметно больше, чем в среднем потребляют «обычные» пользователи. Однако многое зависит и от того, для чего именно используется интернет. Если пользователь — геймер, то, например, загрузка одной современной игры может потянуть на 200 ГБ, а то и больше. Любит смотреть кино? Скачать один фильм в высоком качестве — 20—30 ГБ, одна серия сериала — 1,5—3 ГБ (это примерные цифры, может быть как больше, так и меньше). То есть потратить 30 ГБ можно достаточно просто и быстро.

Что касается IPTV и популярных стриминговых сервисов, расход составит около гигабайта в час для контента в SD-формате, высокое разрешение может поднять расход до 3—5 ГБ и больше в час, в 4K — около 7—10 ГБ, различные продвинутые форматы потребляют еще примерно в два раза больше, но это уже скорее редкость. Выходит, если отдавать предпочтение контенту в Full HD на условном Netflix, один фильм «сожрет» около 9 ГБ.

Эти подсчеты, само собой, касаются не только одного оператора, а любого другого вне зависимости от типа подключения. Но, как следует из сообщений в редакцию, наибольшие опасения пользователей вызывает именно значительный рост их затрат на привычное потребление контента в условиях, когда проводной ШПД недоступен.

Как рассказали журналистам в Unet.by, потребление мобильного интернета у клиентов компании «сильно варьируется: от умеренных 100—300 ГБ (куда и попадает более 80% нашей базы абонентов 4G) в месяц до значительных объемов в 600—800 ГБ и более».

«Несмотря на малый размер документа, изменения значительные. Однако мы уверены, что это положительно отразится на качестве, скорости и развитии сети 4G/5G», — добавляет представитель компании.

По его словам, рынок мобильного интернета станет более прозрачным, а «прошлая модель, при которой «большинство доплачивало за меньшинство», пересматривается, и каждый платит за свой объем трафика».

Собеседник считает, что изменения могут привести к перераспределению абонентов между операторами.

«Но в целом все игроки вынуждены будут адаптироваться к новым правилам — как операторы, так и клиенты. Особенно это коснется пользователей, потребляющих много трафика. Для них наиболее заметно вырастет стоимость услуги. Так что в целом могу сказать, что первое время будет трудно привыкнуть к новым реалиям, но они однозначно приведут нас к более быстрому беспроводному интернету».

Он отметил, что изменения в долгосрочной перспективе помогут улучшить инфраструктуру и качество связи, особенно в условиях роста нагрузки на сети. Подобного мнения придерживаются и в МТС.

«Принятые меры потенциально могут помочь сбалансировать нагрузку на базовые станции и более справедливо распределять ресурсы сети, что в конечном счете окажет влияние на скорость передачи данных. Потребление мобильного интернета станет более осознанным: часть трафика «перетечет» в фиксированную сеть, в то время как другие пользователи предпочтут тарифы с включенным в абонплату гарантированным объемом трафика», — рассказали «Онлайнеру» в пресс-службе.

Также журналисты поинтересовались, исчезнут ли тарифные планы с включенным в них трафиком более 30 ГБ или изменится цена на них. В компании ответили:

«С 2022 года размер абонентской платы на тарифных планах МТС для массового сегмента зафиксирован по соглашению с МАРТ. Поэтому тарифные планы с включенным в абонентскую плату трафиком, превышающим 30 ГБ, останутся доступны для подключения, а размер абонентской платы как на этих, так и на других тарифах меняться не будет».

