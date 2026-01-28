Samsung представила дешевый смартфон с большой батареей 3 28.01.2026, 22:06

5,382

Названы основные характеристики смартфона.

Компания Samsung Electronics представила бюджетный смартфон Galaxy A07 5G. Об этом сообщает портал GSMArena.

Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит.

За производительность устройства отвечает 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью до 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп размещена в U-образном вырезе, а основная на 50 Мп дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Главной особенностью Samsung Galaxy A07 5G стал аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке включения, разъема для наушников, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS и разъема USB Type-C. Корпус устройства толщиной 8,2 мм и весом 199 г. защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

Также отмечается, что смартфон работает под управлением оболочки One UI 8.0 и гарантированно будет поддерживаться шесть лет обновлениями ПО.

Samsung Galaxy A07 5G пока представлен только на Филиппинах по цене от 8,2 тыс. песо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com