Цена золота продолжает рекордно расти 4 29.01.2026, 8:20

2,322

Фото: AP

И приближается к 5600 долларов.

Цены на золото продолжают стремительный рост и снова в очередной раз за последнее время обновили исторический максимум, превысив отметку 5400 долларов за тройскую унцию.

Об этом сообщает сообщает Reuters.

Во время торгов во вторник спотовая цена золота выросла примерно на 2% - до 5 511,79 долларов за унцию, после того, как ранее достигла рекордного уровня 5 591,61 долларов. Таким образом драгоценный металл продолжил многонедельный рекордный тренд.

Аналитики связывают рост цен с повышенным спросом на защитные активы на фоне глобальной экономической и геополитической неопределенности. Среди ключевых факторов - рост государственного долга, напряженная международная обстановка, а также опасения относительно направления экономической политики в ряде ведущих стран.

Дополнительную поддержку рынку золота оказывают центральные банки, которые продолжают наращивать резервы, а также крупные институциональные инвесторы. По словам участников рынка, интерес к золоту остается стабильно высоким даже несмотря на рекордные уровни цен.

Рост зафиксирован на рынке других драгоценных металлов. В частности, серебро приблизилось к уровню 120 долларов за унцию, тогда как платина также демонстрирует рекордные котировки.

Эксперты отмечают, что в случае сохранения современных глобальных рисков и мягкой монетарной политики ведущих центробанков цены на золото могут и в дальнейшем оставаться на повышенных уровнях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com