6 мая 2026, среда, 10:34
Последствия циклона «Леони» в Беларуси устраняли двое суток

  • 29.01.2026, 8:55
В Минэнерго раскрыли подробности.

По состоянию на 22.15 28 января все населенные пункты страны обеспечены электроэнергией, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Двое суток энергетики в сложных погодных условиях устраняли последствия циклона «Леони», рассказали в ведомстве.

«За весь период стихии электроснабжение нарушалось в более чем 480 населенных пунктах. Работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках», — подчеркнули в Минэнерго.

Всего в восстановлении были задействованы порядка 280 аварийных бригад — более 900 специалистов, около 320 единиц техники и 6 дизель-генераторных установок.

«В настоящее время продолжается отработка единичных заявок по сетям 0,4 кВ. Ситуация находится на особом контроле», — заверили в ведомстве.

