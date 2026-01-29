6 мая 2026, среда, 10:34
Мерц резко ответил на призыв провести прямые переговоры с Путиным по Украине

2
  • 29.01.2026, 9:09
  • 9,614
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Германия — не посредник.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы с Бундестага провести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает stern.de.

Он заявил, что переговоры в первую очередь необходимо проводить между Украиной и Россией

«Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», - сказал Мерц.

По его словам, Германия «с большой поддержкой» следит за этими переговорами и твердо надеется, что они завершатся как можно скорее.

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбейль в свою очередь добавил, что в настоящее время переговоры проходят в основном между Украиной и Россией.

«Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с Путиным, должен будет решиться позже», - сказал Клингбейль.

Он также подчеркнул, что не видит, чтобы этот диалог состоялся сейчас.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
