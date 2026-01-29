Мерц резко ответил на призыв провести прямые переговоры с Путиным по Украине

Мерц резко ответил на призыв провести прямые переговоры с Путиным по Украине2
- 29.01.2026, 9:09
Германия — не посредник.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы с Бундестага провести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.
Об этом сообщает stern.de.
Он заявил, что переговоры в первую очередь необходимо проводить между Украиной и Россией
«Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», - сказал Мерц.
По его словам, Германия «с большой поддержкой» следит за этими переговорами и твердо надеется, что они завершатся как можно скорее.
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбейль в свою очередь добавил, что в настоящее время переговоры проходят в основном между Украиной и Россией.
«Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с Путиным, должен будет решиться позже», - сказал Клингбейль.
Он также подчеркнул, что не видит, чтобы этот диалог состоялся сейчас.