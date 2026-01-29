Россиянина признали виновным в нападении на женщину, которую спас младший сын Трампа

Россиянина признали виновным в нападении на женщину, которую спас младший сын Трампа3
- 29.01.2026, 9:23
Во время суда всплыли громкие подробности.
В Лондоне огласили приговор россиянину Матвею Румянцеву, который обвинялся в нападении на женщину. О преступлении в полицию сообщил младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон. Как рассказала жертва преступления, тот звонок правоохранителям спас ей жизнь.
По информации издания The Independent, суд признал Матвея Румянцева виновным в нападении на женщину с применением насилия, а также в попытке воспрепятствовать правосудию, так как уже в находясь в тюрьме оправил жертве письмо, в котором просил ее отозвать заявление.
При этом мужчину оправдали по обвинениям в изнасиловании, а также в умышленном удушении.
Приговор Румянцеву огласят 27 марта.
Что стало известно в суде
Инцидент произошел в ночь на 18 января 2025 года. Бэррон Трамп, которому на тот момент было 18 лет, разговаривал по видеосвязи с женщиной, имя которой не разглашалось, когда увидел, как Матвей Румянцев, «несколько раз ударил ее кулаком», писало издание The Guardian.
Через несколько минут Бэррон Трамп позвонил в полицию. Как следует из аудиозаписи звонка, которая была воспроизведена в суде, сын президента США сообщил, что ему позвонила девушка, с которой он познакомился в соцсетях, и ее «очень сильно избили». После этого он назвал адрес потерпевшей. Он также извинился перед полицейскими, что не готов ответить на дополнительные вопросы о своей личности.
Когда правоохранители прибыли на место, на видеозаписи с нательных камер правоохранителей было слышно, как потерпевшая сказала: «Я дружу с Бэрроном Трампом, сыном Дональда Трампа».
«Он помог спасти мне жизнь. Этот звонок стал знаком от Бога в тот момент», — цитировало The Guardian выступление жертвы нападения в суде.
Прокурор Серена Гейтс заявила, что 22-летний Матвей Румянцев испытывал ревность из‑за дружбы женщины с Трампом, возможно, из-за его известности, пишет Русская служба Би-би-си.
Во время перекрестного допроса обвиняемого спросили, ревновал ли он к мужчинам, с которыми могла разговаривать пострадавшая.
«Что меня действительно беспокоило, так это то, что она откровенно заигрывала с ним [Трампом]» — заявил он.