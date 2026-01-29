закрыть
6 мая 2026, среда, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кто на что учился, Леночка»

7
  • 29.01.2026, 9:30
  • 7,548
«Кто на что учился, Леночка»

Белорусы рассказали о своих работах, зарплатах и условиях труда.

В Беларуси за 2025 год стало меньше свободных вакансий, но выросло число соискателей. При этом официальная статистика сообщает о едва ли не рекордно низком уровне безработицы в нашей стране — всего 2,5% от общей численности рабочей силы. Но объясняется это вовсе не победой белорусских властей над «тунеядцами», а целым рядом негативных факторов. А дефицит кадров бьет по качеству товаров и услуг, пишет «Салідарнасць».

Эксперты рынка труда отмечают, что во многих сферах растет конкуренция за рабочие места, но при этом беларусы все чаще сталкиваются с выгоранием из-за несправедливой, как считают работники, оценки труда, несоответствии зарплаты ожиданиям, высокой нагрузки.

Аналитики rabota.by прогнозируют: в 2026-м останется высоким спрос на профессии массового найма (разнорабочий, курьер, водитель, продавец, администратор, комплектовщик заказов), а бизнес вместо поиска новых людей сконцентрируется на удержании и обучении сотрудников.

А что в госорганизациях? Яркий пример — РНПЦ «Кардиология», где уже три года не могут найти санитарок и медсестер на незавидные зарплаты в 1000-1400 белорусских рублей.

«Салідарнасць» поговорила с белорусами внутри страны об условиях их работы, росте зарплат, отношении работодателей. И в какую сторону это все меняется.

«Тут сдают квартиры, а там получают зарплаты»

— За последние три года у меня на работе ничего существенно не изменилось, — говорит житель райцентра Сергей. — Коллектив почти тот же, начальство тоже. В этом году зарплаты бюджетникам вот подняли на 10% — но у меня раньше был налоговый вычет по жилью, а теперь нет, так что тоже почти то на то выходит. А предыдущие повышения почти не заметил за ростом цен.

Из забавного: назначили нам одно время «сверху» зама по кадрам и идеологической работе, какой-то неместный лощеный дядечка по линии БРСМа. Но он слишком рьяно взялся за дело, не только проводил «политинформацию» про экстремизм и как в стране родной жить хорошо, а за границей не надо, но и стал цепляться к сотрудникам, причем не только к рядовым. «Почему это вы на пять минут раньше ушли? — А почему вы не посмотрели по камерам, что я на полчаса раньше пришел на работу?».

В общем, он всех довел, и его ушли — специфика небольшого города, наше начальство всех в исполкоме знает и убедило идеолога, что чем с таким замом, лучше без него. Нового почти год ищут — не идут на наши зарплаты.

В поликлинику тоже не идут, то и дело вижу на дверях у них объявления. Пункт выдачи Ozon человека на 1000 рублей ищет — никто не торопится. Подсобных рабочих, продавцов, санитаров, машинистов то и дело приглашают через объявления в районке — вообще не смешно, какие деньги обещают.

На районку, добавляет Сергей, его на работе заставили подписаться под угрозой лишения годовой премии. Он выписал — на три месяца, «читали всей семьей, как анекдот, но продолжать кормить пропаганду не планируем».

— Учительница младшей дочери поделилась, что собирается довести наших до конца младшей школы и уйти — зарплата у нее около 2000, но, говорит, столько бумажек и обязанностей, которые не относятся к учебе, что своя здоровая психика дороже.

О некоторых своих знакомых знаю, что уехали на работу в Минск. Тут сдают квартиры, а там получают зарплаты, которой хватает, даже с учетом аренды жилья, на жизнь себе и детям.

Кому в плане зарплат хорошо, это МЧСовцам нашим. Спасателей в городе, может, четыре человека, остальные инспекторы и контролеры: все время ездят, проверяют извещатели у бабушек, какие-то профилактические мероприятия проводят. И как ни посмотрю, то у них концерт, то экскурсия в Минск, то награждение.

«Все переделать, отчитаться»

— В сфере торговли, где я работаю — страшная текучка, — говорит минчанка Катерина. — Продавцы, грузчики, подсобники, складские работники требуются постоянно. И понятно, почему — зарплаты не то, чтобы выросли.

У меня как не выходило 2000 рублей «чистыми», так и не выходит. Девочки-мерчендайзеры до 1,5-1,8 тысяч получают, больше физически не могут, не успевают за сутки столько магазинов объехать.

Активизировались какие-то мутные рекрутеры, которые зовут людей из провинции на «вахту» в Минск — обещают нереальные зарплаты, указывают, конечно, суммы до вычета налогов, возможно, еще где-то хитрят. Потому что с кем из работников или знакомых продавцов я ни говорила, никто таких денег и в глаза не видел.

При этом работать обычному продавцу стало не то, чтобы сложнее — скажем так, больше тупого контроля. Приходят какие-нибудь проверяющие, то ли из исполкома, то ли из министерства, то ли профсоюзники на общественных началах.

А нам потом рассказывают, что там-то ценники висели криво и не соответствовали товарам (а людей на зале не хватает всегда), там-то белорусские товары (какой ужас!) были на невыгодных местах или на нижних полках, тут-то ассортимент, скажем, детского питания недостаточный (можно подумать, я лично это все заказываю). Все переделать, отчитаться.

Обучение, повышение квалификации? Нет, не слышали. В лучшем случае у нас упирают на «дружный коллектив» (я здесь, пожалуй, промолчу) и «полный соцпакет». Имеется в виду отпуск, больничные и гипотетическая возможность попасть от профсоюза работников торговли на какие-то организованные развлечения.

Хотя на это, если честно, ни сил, ни желания.

Я не строю иллюзий: если бы не муж — он строитель, отделочник, — моей зарплаты не хватало бы. А так я понимаю, что у меня есть в хорошем смысле тыл, нарабатываю себе необходимый стаж и не беру до головы все придирки руководства, не нервничаю насчет работы.

Потому что место с похожими условиями и деньгами я точно найду, а найдут ли они другого неконфликтного, квалифицированного и опытного работника, которого не надо учить с нуля — еще вопрос.

«Муж ехидно приговаривает: кто на что учился»

Муж Елены много лет работал водителем городского транспорта. Потом, как говорит женщина, «психанул и собрался работать дальнобойщиком».

— А потом порасспрашивал коллег в этой сфере, и ему рассказали, что перевозки очень сильно просели после начала войны, но особенно — в прошлом году, когда началась свистопляска с границами Беларуси и европейских стран.

Водителей предпенсионного возраста многих «попросили», молодежь берут на совсем другие деньги и условия, и если раньше нужно было по рекомендациям и связям устраиваться в солидные компании, то теперь уже через ТікТок кое-где зазывают.

В общем, он в итоге остался на своей работе. Там все-таки зарплата стабильная и доплата за стаж, какой-никакой ведомственный санаторий, медобслуживание неплохое можно оформить.

Хотя условия тоже не сахар: он рассказывает, что если раньше на работу брали, чтобы с головой человек был, ответственный и не закладывал за воротник, то теперь — чтобы хорошая характеристика с прежних мест работы и отсутствие судимости «по политике». А в итоге дисциплина хромает, много кто работает спустя рукава, дисциплина так себе.

Хотя зарабатывает муж, кстати, со средним специальным образованием больше, чем я с высшим. Еще ехидно приговаривает: «кто на что учился, Леночка».

Сама белоруска по первому образованию, юридическому, проработала совсем недолго. Считает, может оно и к лучшему: «Иначе с моим характером после 2020-го я бы точно оказалась за решеткой, где-то рядом с людьми, которым не смогла помочь».

Уйдя из госструктуры, Елена переучилась на дизайнера, а недавно устроилась на мебельное производство.

— Пока мне сложно судить об условиях. Хотя со старта подход начальства не порадовал: нам бы помоложе, да специалиста с опытом, да вдруг вы еще в декрет пойдете. Помните, ходила шутка на тему «ищем бухгалтера не старше 25 лет с опытом работы не меньше 10 лет»? Вот что-то из этой оперы.

Потом долго мурыжили с тестовыми заданиями, с испытательным сроком, но в итоге вроде все устаканилось. Посмотрим, как пойдет.

Знаю, что в сфере дизайна, как и в маркетинге, в рекламе сейчас избыток специалистов, вот наниматели и перебирают. А зарплата пока скромная, ниже средней по стране. В итоге мы с воронами за еду, конечно, не деремся, даже «лакшернуть» раз в месяц после получки можем. Но отпуск где-нибудь в Турции или Эмиратах вряд ли себе позволим.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин