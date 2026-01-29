Эксперт: Это — конец Северного флота России

  • 29.01.2026, 9:44
Блэкаут в Мурманске и Североморске будет иметь масштабные последствия.

Пока Москва наносит удары по энергосистеме Украины, в российских городах происходит блэкаут. На севере России города Мурманск и Североморск, где базируется российский Северный флот, погрузились в темноту.

Причиной блэкаута в российских населенных пунктах стали погодные условия и износ оборудования, которое не ремонтировалось на протяжении десятилетий. Журналист и эксперт-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, какие последствия могут быть из-за отсутствия электроэнергии.

Что может произойти с Северным флотом России?

Демченко вспомнил, что в Североморске расположена главная база Северного флота России.

«Об этом мало кто знает, но у кораблей нельзя глушить двигатели в сильные морозы. Если не хватает мощностей и замерзает корабельный двигатель, то можно считать, что и нет корабля. Это – конец флота», – подчеркнул эксперт-международник.

Поэтому, по его словам, если в минусовую температуру нет света, нет возможностей для того, чтобы работали корабли и нет еще и топлива и всего остального, то наступает коллапс относительно флота.

«Флот Владимира Путина, если он не уберет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса или не бросит туда деньги, вскоре может просто исчезнуть в прямом эфире», – предположил Александр Демченко.

Поэтому сейчас сложилась такая ситуация, что у Путина катастрофа на катастрофе, авария на аварии, а он, как заметил журналист, вместо того, чтобы заниматься своими людьми, делами, закрывать свои дыры, беспощадно бомбит украинское государство.

