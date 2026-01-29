Белорус лишился 42 тысяч рублей после того, как переслал малознакомой женщине фотографии лица, ладони и запястья 9 29.01.2026, 10:05

6,348

Хотел снять «порчу».

Около 80 тысяч рублей отдали гадалке два белоруса за снятие порчи. Подробности инцидента рассказали в МВД, пишет «Зеркало».

46-летняя минчанка рассказала, что в августе 2025 года у нее возникли сложности в семье. Она обратилась к гадалке, 37-летней жительнице Столбцов. Ведунья после расклада карт Таро «определила наличие серьезных проблем у нее и предложила снять порчу при помощи платных обрядов», сообщили в МВД. Минчанка согласилась и за несколько месяцев перевела на счет таролога 37 тысяч рублей.

По аналогичной схеме жертвой аферистки стал 53-летний житель Столбцовского района. Объявление о снятии порчи он заметил в интернете.

«Гадалка попросила его прислать фотографию лица, ладони и запястья. Под влиянием ведуньи мужчина суммарно перевел за оказанные «услуги» 42 тысячи рублей», — сообщили в МВД.

Личность фигурантки установили. Подозреваемую задержали. Деньги она потратила на собственные нужды и проиграла в онлайн-казино.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

