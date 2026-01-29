Больной Лукашенко превращается в человека-невидимку

Больной Лукашенко превращается в человека-невидимку14
- 29.01.2026, 9:35
Посреди рабочей недели диктатор внезапно исчез.
Похоже, 71-летнему белорусскому правителю с избыточным весом и «букетом» хронических заболеваний все труднее даются продолжительные выходы на публику. Проведя накануне несколько совещаний, посреди рабочей недели Лукашенко перешел в становящийся регулярным режим человека-невидимки, пишет «Салідарнасць».
28 января он якобы принял с докладами председателя Совбеза и заместителя премьер-министра. Пишем «якобы» по той причине, что о встрече с Александром Лукашенко и Александр Вольфович, и Виктор Каранкевич сообщили госпрессе со своих рабочих мест, а не из Дворца Независимости.
Кадров встреч лицом к лицу ни пресс-служба правителя, ни придворная пресса не приводят. И это далеко не первый такой случай, на что обратили внимание независимые эксперты.
Каждый такой эпизод из повседневной жизни престарелого вождя вновь и вновь ставит вопрос о текущем состоянии его здоровья.