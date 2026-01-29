Bloomberg: США и Дания начали переговоры по Гренландии 29.01.2026, 10:12

Чтобы успокоить Трампа.

Дания и США накануне продолжили переговоры относительно будущего Гренландии, проведение которых стороны начали, в том числе и для успокоения американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Эти переговоры стали ответом на желание администрации президента США Дональда Трампа увидеть более значительное американское присутствие на арктическом острове, при этом не нарушая суверенитета Дании и не передавая территорию Соединенным Штатам», - пишет Bloomberg.

Также издание добавляет, что встреча представителей Дании и США имела целью определить, как можно учесть беспокойство США относительно безопасности в Арктике, уважая «красные линии» Датского королевства относительно суверенитета Гренландии.

Напоминается, что переговоры происходят после того, как Трамп на прошлой неделе заявил о достижении «рамок будущего соглашения». Переговоры также являются попыткой успокоить политическое напряжение вокруг этого вопроса.

По словам источников Bloomberg, американская сторона стремится расширить роль в сфере безопасности в регионе, но при этом не требовать от Дании полной передачи прав на остров.

Что будет дальше

Стало известно, что официальные лица США и Дании также договорились о дальнейших технических переговорах на экспертном уровне, где представители трех сторон, в частности из Гренландии и Дании, будут обсуждать детали сотрудничества по арктической безопасности.

Это подтвердил Государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что процесс продвигается и что стороны «на техническом уровне» уже работают над вопросами, которые могут привести к взаимовыгодному решению.

В самих Дании и Гренландии неоднократно подчеркивали, что суверенитет острова не подлежит торгу или передаче, и любые договоренности должны полностью уважать их независимость и автономию. Этот вопрос остается «красной линией» для официальных представителей обеих сторон.

