6 мая 2026, среда, 10:35
Синоптики предупредили белорусов о самом сильном похолодании этой зимы

8
  • 29.01.2026, 10:19
  • 23,696
Будет ниже -30°С.

Синоптики предупредили белорусов о самом сильном похолодании этой зимы. По прогнозам, уже к выходным столбики термометров могут вернуться к двадцатиградусным значениям, которые белорусы уже наблюдали в этом сезоне. Но на этот раз, по мнению экспертов, это будет не предел и мы вполне можем увидеть тридцатку и даже ниже, пишет «Телеграф».

По расчетам авторов тематического Telegram-канала «Метеовайб», уже завтра, 30 января, Беларусь окажется на южной периферии холодного скандинавского антициклона, и к нам начнет поступать холодный северный воздух. В обычных условиях в январе это принесло бы те самые двадцатиградусные морозы, но в этот раз метеокартина разворачивается несколько иначе.

Усугубит ситуацию, по словам специалистов более холодное ядро антициклона с Карского моря, которое вольется в этот скандинавский антициклон. Кроме того, с Черного моря на Поволжье начнет смещаться и углубляться активный южный циклон, а его тыловая часть только усилит продвижение морозного арктического воздуха на юго-запад.

«В результате, в выходные и в начале следующей недели на территорию Беларуси начнет поступать очень холодная воздушная масса с отрицательной температурной аномалией 15-20°С и более! Высока вероятность суточных рекордов минимальных температур», - предупредили специалисты.

Исходя из данных европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, уже ночью в субботу, 31 января, по северу Беларуси температура опустится до -25°С, в воскресенье, 1 февраля, ночью в большинстве районов страны термометры покажут до -21..-27°С, а местами и до -30°С.

