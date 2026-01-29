  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 29.01.2026, 10:33
Россией завладела нечистая сила

Спрос на осиновые колья в РФ вырос в разы.

ТАСС передает совершенно нескрепную информацию «нежелательного», «иноагентского» толка о состоянии умов в нашей богоспасаемой великой державе.

Согласно исследованию IT-компании АТОЛ, основанном на обезличенных данных сервиса «АТОЛ онлайн» (5,7 млн чеков за 2024-2025 годы), спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом.

Кто в лидерах?

Наиболее востребованными магическими атрибутами стали обереги (рост в 2025 году в 2,2 раза). Руны тоже не подкачали (увеличение на 54%).

Правда, есть хорошая новость для скрепной общественности - спрос на карты Таро снизился на 5%!

Но радоваться рано - спрос на стеклянные шары увеличился на 101%, на кукол вуду - на 63%, на маятники для биолокации - на 34%, на черные свечи - на 8%, на полынь - в 2,6 раза.

Но бесспорный лидер продаж – осиновые колья (рост в четыре раза). Что это? Нечистая сила стала чаще беспокоить? Вампиры в четыре раза чаще стали донимать ночами дорогих россиян, постукивая костлявыми пальцами в окна? Теряемся в догадках.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Последний парад Путина
Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Михаил Крутихин