Ученые: Одиночество иногда лучше отношений 4 29.01.2026, 10:40

Проведено исследование длиной в 13 лет.

Качественные романтические отношения повышают эмоциональное благополучие, но вот плохие отношения наносят больше вреда, чем одиночество. К таким выводам пришли израильский психолог Элиаким Кислев и кипрский исследователь Менелай Апостолу в масштабном и длительном исследовании. Оно было проведено на базе данных более 12 тысяч взрослых жителей Германии. Их состояние оценивали с 2011 по 2024 год.

Все эти 13 лет ученые регулярно опрашивали одних и тех же людей, фиксируя, как менялось их эмоциональное состояние при переходе от одиночества к отношениям и обратно.

Результаты показали: когда люди вступали в отношения, они в среднем чувствовали себя более удовлетворенными жизнью, испытывали больше позитивных эмоций — радости и удовольствия — и меньше негативных, таких как грусть и отчаяние. Когда же они снова становились одинокими, их эмоциональное состояние ухудшалось.

Это было вполне ожидаемо, но самое важное открытие оказалось связано с качеством отношений. Ученые разделили пары на три категории: хорошие, средние и плохие отношения. Выяснилось, что люди в некачественных отношениях чувствовали себя хуже, чем когда были одиноки.

«Быть в паре не означает автоматически чувствовать себя лучше, чем одному», — подчеркивает Кислев в статье о результатах исследования в Psychology Today.

Больше всего при этом выделялось собственно чувство одиночества. Эта эмоция резко отличала людей без партнера от тех, кто в отношениях. Даже те, кто находился в плохих отношениях, чувствовали себя значительно менее одинокими, чем люди без пары вовсе. Причем разница в этом ощущении оказалась заметно сильнее, чем в уровне счастья или удовлетворенности жизнью.

Почему так происходит? Психологи объясняют, что ощущение одиночества — это особый эволюционный механизм, своего рода «сигнал тревоги», который срабатывает при отсутствии близких связей и побуждает человека искать их, то есть, в отличие от счастья, здоровья, дружбы, зависит именно от наличия интимного партнера.

Кроме того, исследование выявило различия между мужчинами и женщинами. Одиночество оказалось эмоционально более тяжелым для мужчин: они чаще испытывали чувство изолированности, негативные эмоции, недовольство жизнью. Ученые предполагают, что мужчины больше полагаются на романтических партнеров в плане эмоциональной поддержки, тогда как у женщин обычно более широкая сеть близких людей и общения.

У женщин интересным отличием оказалось чувство безопасности. Женщины без партнера ощущали себя заметно менее защищенными, чем в отношениях, причем этот эффект был сильнее выражен, чем у мужчин.

Но исследователи подчеркивают, что эти гендерные различия были небольшими. Для эмоционального благополучия, согласно анализу данных, гораздо важнее был не пол человека, а то, насколько хорошие у него отношения.

Давление общества

Ученые указывают на важный нюанс: эмоциональные проблемы одиноких людей могут быть связаны не столько с самим одиночеством, сколько с тем, как общество относится к незамужним и неженатым.

«Во многих современных обществах романтические отношения считаются нормой и признаком зрелости и успеха. Одинокие люди могут сталкиваться с социальным давлением, когда им постоянно намекают, что нужно «найти кого-нибудь» или «остепениться». Это создает ощущение, что одиночество — временная неудача, а не нормальное состояние», — отмечает Кислев.

Он добавляет, что многие социальные ситуации негласно ориентированы на пары — от приглашений на мероприятия до праздников. Это может приводить, даже непреднамеренно, к социальному исключению одиноких людей.

«Ключевой вывод исследования в том, что люди не должны стремиться в отношения любой ценой, а качество отношений имеет решающее значение. Оставаться одиноким может быть психологически более здоровым выбором, чем находиться в неблагополучных отношениях. Особенно в социальной среде, которая не в полной мере ценит одинокую жизнь», — резюмирует психолог.

