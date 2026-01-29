6 мая 2026, среда, 12:34
Зубр вышел к людям в Осиповичском районе

1
  • 29.01.2026, 11:13
  • 5,374
Редкий гость из леса несколько часов бродил по деревне под фонарями.

Жители деревни Слобода стали свидетелями редкого события — в центр населенного пункта пришел зубр. Он вел себя спокойно, даже флегматично.

По словам жительницы деревни Елены Жукович, зверь появился в окрестностях несколько дней назад: сначала его видели на поле и возле дороги Свислочь — Елизово, а вчера вечером он зашел непосредственно в Слободу.

«Он был спокоен, в основном стоял, а когда двигался, то не спеша, лениво как-то», — рассказала она «Асіповіцкаму краю».

Люди пытались угостить гостя хлебом и свеклой, но зубр отказался от еды.

В то же время животное почему-то привлекали уличные фонари. Зубр подолгу стоял под светом, после чего медленно переходил к следующему столбу.

В одном из дворов великан перегородил ворота, из-за чего хозяин дома, вернувшись с работы, был вынужден искать обходной путь, чтобы попасть домой.

Ближе к ночи зубр прилег отдохнуть, а около двух часов ночи исчез. Судя по следам, он направился в сторону поселка Елизово.

