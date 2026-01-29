Зубр вышел к людям в Осиповичском районе

Зубр вышел к людям в Осиповичском районе1
- 29.01.2026, 11:13
Редкий гость из леса несколько часов бродил по деревне под фонарями.
Жители деревни Слобода стали свидетелями редкого события — в центр населенного пункта пришел зубр. Он вел себя спокойно, даже флегматично.
По словам жительницы деревни Елены Жукович, зверь появился в окрестностях несколько дней назад: сначала его видели на поле и возле дороги Свислочь — Елизово, а вчера вечером он зашел непосредственно в Слободу.
«Он был спокоен, в основном стоял, а когда двигался, то не спеша, лениво как-то», — рассказала она «Асіповіцкаму краю».
Люди пытались угостить гостя хлебом и свеклой, но зубр отказался от еды.
В то же время животное почему-то привлекали уличные фонари. Зубр подолгу стоял под светом, после чего медленно переходил к следующему столбу.
В одном из дворов великан перегородил ворота, из-за чего хозяин дома, вернувшись с работы, был вынужден искать обходной путь, чтобы попасть домой.
Ближе к ночи зубр прилег отдохнуть, а около двух часов ночи исчез. Судя по следам, он направился в сторону поселка Елизово.