Зубр вышел к людям в Осиповичском районе 1 29.01.2026, 11:13

5,374

Редкий гость из леса несколько часов бродил по деревне под фонарями.

Жители деревни Слобода стали свидетелями редкого события — в центр населенного пункта пришел зубр. Он вел себя спокойно, даже флегматично.

По словам жительницы деревни Елены Жукович, зверь появился в окрестностях несколько дней назад: сначала его видели на поле и возле дороги Свислочь — Елизово, а вчера вечером он зашел непосредственно в Слободу.

«Он был спокоен, в основном стоял, а когда двигался, то не спеша, лениво как-то», — рассказала она «Асіповіцкаму краю».

Люди пытались угостить гостя хлебом и свеклой, но зубр отказался от еды.

В то же время животное почему-то привлекали уличные фонари. Зубр подолгу стоял под светом, после чего медленно переходил к следующему столбу.

В одном из дворов великан перегородил ворота, из-за чего хозяин дома, вернувшись с работы, был вынужден искать обходной путь, чтобы попасть домой.

Ближе к ночи зубр прилег отдохнуть, а около двух часов ночи исчез. Судя по следам, он направился в сторону поселка Елизово.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com