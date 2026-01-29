«Ежедневно уничтожается три батальона армии РФ» 29.01.2026, 11:18

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ оценил ситуацию на фронте.

Стало известно, что на поле боя ежедневно уничтожается не менее трех батальонов армии РФ. Об этом на мероприятии Army of Drones 2025 заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди Мадяр. «Этого недостаточно, нужно уничтожать кратно большее количество противника», - заявил майор на видео, опубликованном на странице СБС в Facebook.

Вышеуказанная задача, по мнению Мадяра, является прерогативой командиров, и для ее достижения они должны обеспечить сохранность личного состава путем его «отодвигания» от линии боевого столкновения.

Командующий СБС убежден, что большинство поражений по противнику должны наноситься с дальнего расстояния. Майор добавил, что понимает ключевую проблему ВСУ и смотрит на нее прямо.

«Все, кто хотел воевать, уже либо воюют, либо погибли. На то, что добровольно придут к нам все, кто 4 года воевать не хотел, надеяться мы не должны. Розовых очков в вопросах мобилизации мы не ожидаем», - подчеркнул создатель Сил беспилотных систем.

Майор выразил убежденность в том, что только указанным образом можно компенсировать разницу в количестве сил с противником и отсутствие достаточного возобновления личного состава ВСУ.

Мадяр дал понять, что как только в других подразделениях армии Украины будет в достаточной мере сформирована беспилотная составляющая, СБС «уйдут на оперативный уровень».

