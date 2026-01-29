Зима намекает россиянам 3 Юрий Федоренко

29.01.2026, 11:38

Кому-то, возможно, кажется, что те, кто насылает на украинцев смерть, сами живут «в тепле». Но правда гораздо интереснее.

«Из-за перебоев с электричеством без тепла и света уже четвертый день сидят жители поселков во время 30-градусных морозов», — в этом сообщении речь идет не об украинских поселках. Так звучит одна из сотен, а то и тысяч новостей росСМИ.

Кому-то, возможно, кажется, что те, кто насылает на нас смерть, сами живут «в тепле». Но правда значительно интереснее: почти вся территория России похожа на зону гуманитарной катастрофы. Без ракет, без дронов, без диверсий российские населенные пункты страдают от морозов.

Красноярский край, Мурманская, Омская, Челябинская, Саратовская области — география коммунальных аварий охватывает все регионы недоимперии. Массовые отключения тепла во время экстремальных морозов стали для России обыденностью. «Сбои» случаются даже в «благополучных» зонах — в коттеджных поселках под Петербургом или в подмосковном Домодедово (Новый год там встречали без света и воды). Еще раз: это не следствие украинского «хлопка», это следствие тотальной деградации.

Изношенность инфраструктуры ЖКХ на болотах достигает 80%. Прогнившие трубы, аварийные котельные, линии электропередач, падающие от первого же порыва ветра. Темпы обновления — вдвое ниже минимально необходимых. При этом тарифы растут быстрее, чем ремонтируются сети. В прошлом году — плюс 12%, в этом году также ожидается повышение, под соусом НДС и «экономических реалий». Платить надо больше, а греться — нечем.

Особенно показательна ситуация в Североморске — закрытом городе, где базируется Северный флот РФ. Это так называемое «сердце морской мощи»: атомные крейсеры, легендарные (пусть и полуживые) корабли — и одновременно несколько дней блэкаута из-за обрушения пяти опор ЛЭП. Целый город, который должен олицетворять силу «ядерной державы», без электричества, отопления и горячей воды.

Власть на болотах всегда обесценивала человеческую жизнь — и чужую, и свою. Война лишь сняла с этого обесценивания последние маски. Сегодня российская глубинка стремительно беднеет, и слово «война» все чаще произносится там рядом со словом «разруха». Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации, большинство пользуется выгребными ямами. Эта цифра будет расти.

Зима пытается что-то сказать россиянам. Вопрос лишь в том, способны ли они это услышать. О чем же именно могла бы поведать зима рядовому россиянину? Возможно, о том, что военные расходы кремля только в прошлом году составили 160 млрд долларов — за эти деньги можно было бы провести водопровод во все села и обеспечить все российские домохозяйства нормальными теплыми туалетами.

Вместо этого трубы рвутся, предприятия останавливаются, люди перекрывают дороги — как в Омске, где жители вышли протестовать против холода и бездействия властей. Но ни один социолог не скажет, когда этот хаос перейдет в нечто большее, чем злость на кухнях. Мы можем констатировать другое. Последствия войны уже проникли во все щели российской недогосударственности. Холод, темнота, остановки, рост цен — все это медленно, но неотвратимо будет разъедать врага изнутри.

А мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы саморазрушительные процессы на болотах нарастали. «Простые россияне» должны на собственной шкуре почувствовать что такое война и они это почувствуют. Недоимперия «деревянных туалетов» должна быть разрушена — до фундамента. Работаем над этим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

