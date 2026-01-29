6 мая 2026, среда, 12:35
Названа причина взрыва в гомельском многоэтажном доме

26
  29.01.2026, 11:53
  • 19,728
Эпицентром взрыва была кухня одной из квартир.

Причину взрыва в гомельской многоэтажке на ул.Косарева сообщил журналистам начальник УСК по Гомельской области Максим Спринцин, сообщает БелТА.

Как сообщалось, чрезвычайная ситуация в десятиэтажном доме на улице Косарева в Гомеле произошла 17 декабря. Предварительной причиной была названа вспышка газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. В результате обрушились плиты перекрытий квартир. Проведена оперативная эвакуация жителей.

«Эпицентром взрыва была кухня квартиры номер 107. Взрыву предшествовал процесс пожара, который возник в кухонном шкафчике рядом с газовой плитой», — пояснил начальник УСК.

В дальнейшем выяснилось, что погибла женщина. Ее тело было найдено при разборе строительных конструкций.

Жильцы пострадавшего подъезда были переселены.

