На Столинщине слепили снеговика-гиганта 2

В два человеческих роста.

В Столинском районе житель деревни Маньковичи вместе с двумя дочерьми слепил гигантского снеговика. Его высота превышает 4 метра. Сколько времени потребовалось на такую работу, Леонид Филанович рассказал БелТА.

Для сельчанина это уже не первый опыт лепки большого снеговика. В этом году выпало больше снега, и Леонид решил сделать скульптуру еще больше.

«Берусь всегда, когда снег лепится, когда тепло. Смотрю прогноз погоды, чтобы впереди были морозы. Не хочется, чтобы он быстро растаял, потому что работа большая. Трудно лепить, много снега надо», — объяснил мужчина.

Отец и две его дочери, Милана и Лиана, взялись за дело примерно в девять часов вечера 27 января.

Когда девочки пошли отдыхать, мужчина продолжил работать самостоятельно и закончил ближе к четырем часам утра 28 января.

«Первый шар получился около 2 метров. Плюс еще два шара сверху. Где-то 4,5 метра будет снеговик, — предполагал житель Маньковичей. — Сколько мог катить шар, катил. Оставил его на том месте, где решил поставить снеговика. Потом еще шары сделал, соединил их, округлил. Для последнего по лестнице носил снежные шары и соединял их наверху».

По словам Леонида, в тот момент он, как в детстве, чувствовал радость. За сутки гигантский снеговик привлек к себе повышенное внимание. Весть о нем разлетелась далеко за пределы Маньковичей.

«В прошлые годы я делал снеговиков в своем огороде. Люди просили зайти, чтобы посмотреть, сфотографироваться. В этот раз решил слепить его на улице, чтобы никто не стеснялся и все желающие могли фотографироваться», — сказал мужчина.

Это еще не окончательный вариант: Леонид планирует доработать черты лица снежного великана.

