Власти так «преобразили» Оршу, что из города выезжают люди 9 29.01.2026, 12:20

Еще один провал Лукашенко.

Лукашенко похвалил результаты показательного проекта развития Орши, по образцу которого будут поднимать другие белорусские регионы. Он назвал их итоги «более-менее нормальными». На самом же деле по завершении программы развития город оказался на последнем месте по динамике населения, пишет «Белорусы и рынок».

Десять лет назад белорусские власти задумались о проблеме экономического отставания белорусских регионов. В 2015 году было принято решение инвестировать в развитие необластных крупных городов с численностью населения более 80 тыс. человек: Барановичи, Пинск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск. Они должны были стать новыми точками притяжения труда и капитала в своих регионах.

В каждом из городов 80+ были разработаны и приняты Комплексные планы ускоренного развития на период до 2020 года.

Однако пилотным проектом, куда решено вложить первые деньги и посмотреть, что из этого получится, была выбрана Орша. Комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района появился лишь в 2019 году. Осуществить все меры запланировали до 2023 года, а некоторые проекты – до 2025 года. В середине 2021 года тогдашний премьер-министр Роман Головченко отчитывался, что на превращение Орши в точку роста на тот момент уже было потрачено 1,4 млрд рублей.

И вот в конце минувшего года на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко подытожил успех проекта: «Тогда я прямо сказал: вот Оршу приведем в порядок (там около 100 тыс. населения) и по такому пути пойдем по этим крупным городам, 80 плюс. Привели в порядок Оршу. Она сегодня не скажу, что идеально работает, но то, что мы там вложили, дает свой результат по всем вопросам... Орша, по-моему, более-менее нормально работает. Мы показали, каким путем мы будем в чувство приводить вот эти 80+ города. От этого мы никуда не уйдем», - сказал Лукашенко.

Такой отчет звучит не очень победно. Однако в реальности даже скромного «более-менее» не случилось. Если судить по главному показателю – стала ли Орша притягательна для людей – ситуация лишь ухудшилась.

За последние 10 лет город стремительно теряет население. И хотя для Беларуси это не удивительно – численность жителей всей страны сокращается – однако в Орше она убывает быстрее, чем во всех крупных белорусских городах.

Цифры Национального статкомитета показывают нам, что к началу 2016 года, когда власти только задумали «поднимать» Оршу, в ней проживало 112,7 тыс. человек. А в 2025-м, по реализации развивающего проекта, здесь осталось 101,7 тыс. То есть город потерял 10% населения. В то же время среднем по республике депопуляция составила 4%.

А если мы сравним динамику численности населения в крупных городах, то окажется что Орша – на предпоследнем месте. Большие темпы сокращения населения наблюдаются лишь в одном городе – Светлогорске, где семь лет назад появилось новое градообразующее (а может, градоразрушающее), предприятие – целлюлозно-картонный комбинат.

