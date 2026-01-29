Мерц: Европа должна говорить на языке силы
29.01.2026, 12:25

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна говорить на языке «политики силы», подчеркнув необходимость усиления обороноспособности Европейского Союза.

Об этом Мерц заявил во время выступления в Бундестаге, передает Tagesschau.

В своей речи перед депутатами канцлер заявил, что Европа находится под давлением с нескольких сторон. Однако, по словам Мерца, это пойдет ей на пользу.

«Мы находимся под давлением с нескольких сторон. Но из этого также можно выделить кое-что: Европа всегда росла, когда на нее оказывалось давление», – сказал Мерц.

Канцлер Германии убежден, что европейская оборона должна быть укреплена путем усиления ее конкурентоспособности. Для этого, отметил Мерц, необходимо пересмотреть правила ЕС, которые могут тормозить развитие экономики.

На специальном саммите ЕС в Брюсселе 12 февраля Мерц планирует обсудить, как сделать экономику ЕС конкурентоспособной. Он считает необходимым пересмотреть все правила ЕС.

В своей речи канцлер сосредоточился на отношениях с США. Мерц также заявил, что Европа больше не будет запугана тарифными угрозами Вашингтона.

