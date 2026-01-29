закрыть
6 мая 2026, среда, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Депутат из Швеции оставила политику и вступила в ВСУ

4
  • 29.01.2026, 14:28
  • 12,370
Депутат из Швеции оставила политику и вступила в ВСУ
Каролин Нурденгрип

Каролин Нурденгрип нашла у себя в семье украинские корни.

Каролин Нурденгрип — бывшая депутат парламента Швеции, которая в 2022 году оставила политическую карьеру в Стокгольме и присоединилась к Вооруженным силам Украины. О том, как после службы в пехоте и полученных контузий она продолжает помогать Украине и почему мечтает жить здесь, Каролин рассказала в интервью DW. Сайт Charter97.org приводит фрагменты разговора.

Уже через несколько дней после начала полномасштабной войны Каролин решила, что ее работы в шведском парламенте для поддержки Украины недостаточно. Имея предыдущий опыт службы в шведской армии, она подала заявку как доброволец в украинское войско. В марте 2022 года Каролин сообщила об этом мужу и впервые в жизни приехала в Украину.

«Я хотела, чтобы россияне не продвинулись дальше, поэтому вступила в ВСУ. Я была инструктором в 47-й бригаде. Некоторое время была волонтером в 47-й, а затем подписала контракт, чтобы иметь возможность присоединиться к весеннему контрнаступлению на Запорожском направлении», — рассказывает она.

По словам Каролин, во время службы ей приходилось выполнять самые разные задачи:

— Я работала с дронами, антидронами — каждый день был разным. Мы находились недалеко от Орехова: заходили, делали то, что нужно, и выходили. Конечно, я никогда не забуду день, когда был ранен другой швед. Если бы мы опоздали на 15 минут, он был бы мертв, — говорит Каролин.

Вспоминая время службы в ВСУ, она отмечает, что встретила там много украинских побратимов, а также добровольцев из Швеции, которые стали ее друзьями.

«Шведы и украинцы очень похожи по чувству юмора, менталитету, отношению к животным и друг к другу. Я бы сказала, что есть одна вещь, которую нельзя делать. Это то, что сильно отличает Украину от Швеции. Мы можем немного злиться, но ничего не делаем с тем, что считаем неправильным. Мы стоим и молчим. Украинцы не молчат», — подчеркивает Каролин.

Прожив некоторое время в Украине, Каролин узнала, что и сама имеет украинские корни. Ее бабушка, с которой ей не довелось познакомиться при жизни, была родом из ныне оккупированной Херсонской области.

«Для меня, чтобы чувствовать себя более украинкой, одним из ключевых факторов является язык.

Если вы чего-то не хотите, вы говорите «нет» — и все, мы больше этого не хотим. Если вы называете это смелостью, мы называем это просто уверенностью. Но именно это очень помогает вам в этой войне, потому что иначе вы бы не зашли так далеко», — говорит доброволица.

Сейчас Каролин ожидает переезда мужа в Киев. Он тоже будет работать в Украине, и супруги наконец смогут быть вместе. Сама она признается, что уже привыкла к жизни в украинской столице и к ночным воздушным атакам России.

«Дронов было очень много этой ночью — более двухсот. Сейчас все так: ночь, ложишься в постель, тревога — и просыпаешься.

Если бы вся помощь поступала напрямую почти с первых дней войны, россиян сегодня не было бы в Украине. Если бы Европа и Америка быстрее отреагировали и начали помогать, все было бы совершенно иначе. Достаточно ли помощи сейчас? Абсолютно нет», — подытожила она.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин