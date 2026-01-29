Депутат из Швеции оставила политику и вступила в ВСУ 4 29.01.2026, 14:28

Каролин Нурденгрип нашла у себя в семье украинские корни.

Каролин Нурденгрип — бывшая депутат парламента Швеции, которая в 2022 году оставила политическую карьеру в Стокгольме и присоединилась к Вооруженным силам Украины. О том, как после службы в пехоте и полученных контузий она продолжает помогать Украине и почему мечтает жить здесь, Каролин рассказала в интервью DW. Сайт Charter97.org приводит фрагменты разговора.

Уже через несколько дней после начала полномасштабной войны Каролин решила, что ее работы в шведском парламенте для поддержки Украины недостаточно. Имея предыдущий опыт службы в шведской армии, она подала заявку как доброволец в украинское войско. В марте 2022 года Каролин сообщила об этом мужу и впервые в жизни приехала в Украину.

«Я хотела, чтобы россияне не продвинулись дальше, поэтому вступила в ВСУ. Я была инструктором в 47-й бригаде. Некоторое время была волонтером в 47-й, а затем подписала контракт, чтобы иметь возможность присоединиться к весеннему контрнаступлению на Запорожском направлении», — рассказывает она.

По словам Каролин, во время службы ей приходилось выполнять самые разные задачи:

— Я работала с дронами, антидронами — каждый день был разным. Мы находились недалеко от Орехова: заходили, делали то, что нужно, и выходили. Конечно, я никогда не забуду день, когда был ранен другой швед. Если бы мы опоздали на 15 минут, он был бы мертв, — говорит Каролин.

Вспоминая время службы в ВСУ, она отмечает, что встретила там много украинских побратимов, а также добровольцев из Швеции, которые стали ее друзьями.

«Шведы и украинцы очень похожи по чувству юмора, менталитету, отношению к животным и друг к другу. Я бы сказала, что есть одна вещь, которую нельзя делать. Это то, что сильно отличает Украину от Швеции. Мы можем немного злиться, но ничего не делаем с тем, что считаем неправильным. Мы стоим и молчим. Украинцы не молчат», — подчеркивает Каролин.

Прожив некоторое время в Украине, Каролин узнала, что и сама имеет украинские корни. Ее бабушка, с которой ей не довелось познакомиться при жизни, была родом из ныне оккупированной Херсонской области.

«Для меня, чтобы чувствовать себя более украинкой, одним из ключевых факторов является язык.

Если вы чего-то не хотите, вы говорите «нет» — и все, мы больше этого не хотим. Если вы называете это смелостью, мы называем это просто уверенностью. Но именно это очень помогает вам в этой войне, потому что иначе вы бы не зашли так далеко», — говорит доброволица.

Сейчас Каролин ожидает переезда мужа в Киев. Он тоже будет работать в Украине, и супруги наконец смогут быть вместе. Сама она признается, что уже привыкла к жизни в украинской столице и к ночным воздушным атакам России.

«Дронов было очень много этой ночью — более двухсот. Сейчас все так: ночь, ложишься в постель, тревога — и просыпаешься.

Если бы вся помощь поступала напрямую почти с первых дней войны, россиян сегодня не было бы в Украине. Если бы Европа и Америка быстрее отреагировали и начали помогать, все было бы совершенно иначе. Достаточно ли помощи сейчас? Абсолютно нет», — подытожила она.

