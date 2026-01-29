Польша отказалась пускать в страну белорусского бизнесмена 19 29.01.2026, 22:53

Валентин Байко

Он связан с режимом Лукашенко.

Белорусский бизнесмен Валентин Байко, владелец компании «Конте Спа», просил Польшу снять с него запрет на въезд. Министерство внутренних дел и администрации не нашло оснований для отмены ограничений. На государственном портале приводится обоснование этого решения, заметил MOST.

Национальные санкции против Байко 29 мая 2023 года ввел глава МВД Польши по заявлению главы Агентства внутренней безопасности (ABW). Основанием послужило членство Байко в так называемом совете республики. На этой должности бизнесмен участвовал в принятии законов, ограничивающих права и свободы граждан Беларуси, в том числе польского меньшинства.

В министерстве посчитали, что въезд и пребывание Валентина Байко в Польше угрожают безопасности государства и его международной позиции. Активы бизнесмена в Польше были заморожены, а его самого внесли в список лиц, нежелательных на территории страны. Польша внесла данные Байко в Шенгенскую информационную систему (SIS II), что делает для него невозможным посещение любой из стран Шенгенского соглашения.

17 декабря 2025 года в МВДиА Польши поступило заявление от юридической фирмы в Бухаресте (Румыния), которая от имени Валентина Байко просила исключить его данные из Шенгенской информационной системы. Бизнесмен утверждал, что внесение его в список нежелательных лиц незаконно, так как якобы отсутствует обоснование угрозы, которую он представляет. Байко заявил, что санкции — это дискриминация за его парламентскую деятельность и политическую принадлежность и что ограничения негативно отражаются на его личной и профессиональной жизни.

Глава МВДиА снова обратился за оценкой в ABW. В ведомстве посчитали, что нет оснований ослаблять либо отменять ограничения против Байко, так как он по-прежнему имеет сильные связи с режимом Лукашенко как в политической, так и в бизнес-сфере.

Министр внутренних дел и администрации согласился с оценкой ABW и оставил в силе запрет въезда для Валентина Байко.

