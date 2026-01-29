закрыть
6 мая 2026, среда, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Драники вошли в мировой топ блюд из картошки

4
  • 29.01.2026, 12:58
  • 4,384
Драники вошли в мировой топ блюд из картошки

Однако они не на первом месте.

Белорусские драники попали в топ-15 лучших картофельных блюд мира в январе 2026 года. Это следует из опроса среди пользователей известного гастрономического портала TasteAtlas.

Лидер рейтинга – латвийские картофельные оладьи с рейтингом 4,4, на втором месте – блины из Словакии (4,3), а на третьем – их литовский аналог (4,3).

Национальное блюдо Беларуси заняло 14 место с оценкой 4,2 балла. Такая же оценка и у польских картофельных оладий.

В списке около 50 блюд из картофеля не только из Европы, но и из Америки.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин