Драники вошли в мировой топ блюд из картошки

Драники вошли в мировой топ блюд из картошки4
- 29.01.2026, 12:58
- 4,384
Однако они не на первом месте.
Белорусские драники попали в топ-15 лучших картофельных блюд мира в январе 2026 года. Это следует из опроса среди пользователей известного гастрономического портала TasteAtlas.
Лидер рейтинга – латвийские картофельные оладьи с рейтингом 4,4, на втором месте – блины из Словакии (4,3), а на третьем – их литовский аналог (4,3).
Национальное блюдо Беларуси заняло 14 место с оценкой 4,2 балла. Такая же оценка и у польских картофельных оладий.
В списке около 50 блюд из картофеля не только из Европы, но и из Америки.