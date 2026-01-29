Индекс пиццы Пентагона растет 1 Виктор Ягун

29.01.2026, 13:14

Это важный сигнал, а не шутка.

«Индекс пиццы Пентагона» — это не анекдот и не теория заговора, а эмпирическое наблюдение, которое десятилетиями фиксировали журналисты и OSINT-сообщества. Его суть предельно проста: когда в здании Пентагон резко возрастает количество ночных доставок еды из ближайших пиццерий, это означает не «предчувствие войны», а переход системы принятия решений в режим чрезвычайной интенсивности.

В нормальном режиме стратегические и военно-политические решения в США проходят по процедуре, графику и с предсказуемым темпом. Но когда срываются выходные, работают до ночи гражданские и военные руководители, созываются внеплановые межведомственные совещания — это всегда означает кризис, эскалационное окно или срочную необходимость синхронизировать решения сразу на нескольких уровнях. Именно в такие моменты «индекс пиццы» и взлетает.

Исторически подобные всплески совпадали с фазами обострения в Персидском заливе, ударами по Ираку, кризисами вокруг Украины, Ирана и Израиля. Но принципиально важно понимать: этот индекс ничего не «предсказывает». Он не отвечает на вопрос «что именно произойдет». Он лишь показывает уровень напряжения, скорость принятия решений и то, что система перешла из планового режима в режим управления нестабильностью.

Именно поэтому для аналитиков это мелкий, но полезный маркер: индикатор того, что время на долгие процедуры закончилось, а решения могут приниматься быстрее, жестче и с меньшим запасом для ошибки.

Что же именно может беспокоить Пентагон в такие моменты?

Чаще всего — не одна конкретная война, а синхронизация нескольких кризисов одновременно. Пентагон больше всего напрягается не тогда, когда есть одно проблемное направление, а когда несколько театров риска начинают резонировать между собой. Ближний Восток, Украина, Индо-Тихоокеанский регион — и вопрос заключается не в том, «где война», а в том, где может сорваться цепь сдерживания.

Второй ключевой фактор — это окно эскалации, а не сама эскалация. Ночные совещания, как правило, означают оценку того, работают ли еще механизмы сдерживания или они уже на грани срыва. Речь идет не о планировании полномасштабных кампаний, а о сценариях ограниченных ударов, ответов через прокси, кибератак, демонстраций силы или сигналов, которые должны остановить противника, не запуская неконтролируемый конфликт.

Третий элемент — разведданные с коротким «сроком годности». Когда поступает информация, которую нужно либо использовать немедленно, либо она потеряет ценность, Пентагон переходит в режим ночного коллективного анализа. Это может быть перемещение сил, окно для политического или военного давления, сигнал от союзников или противников, который нельзя «отложить до утра».

Четвертый, часто недооцененный фактор — управление союзниками, а не врагами. Парадоксально, но значительная часть таких совещаний направлена на сдерживание партнеров от слишком резких или эмоциональных шагов. Кто-то в коалиции может хотеть ответить быстрее, жестче или публичнее, чем это допустимо с точки зрения общей стратегии, и США вынуждены выравнивать позиции, чтобы не допустить неконтролируемой цепи решений.

И наконец, пятый аспект — политический тайминг в самих США. Когда военные решения имеют прямые внутриполитические последствия, Пентагон работает в плотном контакте с Белым домом. Это не «военный нерв», а сложный гражданско-военный баланс: что разрешено сейчас, что целесообразно, а что лучше отложить, даже если военно это выглядит логично.

Ключевой вывод прост и одновременно принципиален. Если «индекс пиццы Пентагона» действительно растет, а такая информация есть, это означает не то, что «что-то вот-вот начнется», а то, что Соединенные Штаты пытаются не допустить, чтобы что-то пошло не туда. Это режим активного управления нестабильностью, а не подготовка к апокалипсису. И именно в этом его настоящая аналитическая ценность.

Виктор Ягун, «Фейсбук»

