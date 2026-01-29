Где белорусы могут быстро получить визу в ЕС 6 29.01.2026, 13:27

Стоимость услуг через туристические агентства сегодня стартует с 350 рублей.

К этой сумме еще нужно прибавить консульский сбор, а иногда также плату за услуги визовых центров. При этом вариантов успеть получить визу к лету не так много, пишет officelife.

Например, 350 рублей плюс €49 за визовые сборы будет стоить подача на итальянский «шенген» — посольство этой страны славится самыми щедрыми по срокам визами.

Помощь в получении греческой визы обойдется от 360 до 530 рублей (и это без учета визовых сборов), самыми дорогими будут услуги агентств при подаче на польскую визу — до 900 рублей.

Можно пробовать получить визу без посредников? Да, но вариантов не так много. Самым быстрым для записи сейчас будет греческий визовый центр.

— Подача возможна в течение недели после записи, а в регионах, как правило, еще быстрее, там запись на 2–3 дня вперед, — обрисовала ситуацию на данный момент визовый эксперт Кристина Воропаева. Но обычно это будет однократная виза под поездку.

Дважды в месяц окошки для записи раздают испанцы. Сейчас они рассматривают документы 3–4 недели, но запросить визу можно минимум на 46 дней вперед. При этом выдают ее чаще всего на 1–3 месяца.

Наконец, третий вариант — пробовать стать в живую очередь в визовом центре Италии. Правда, если у вас нет номера в ней прямо сейчас, то к лету визу сделать точно не удастся. Кроме этого, эксперт не рекомендует рассматривать итальянский вариант тем, у кого чистые паспорта. Чаще всего выдадут визу под поездку, в лучшем случае — на 3–6 месяцев.

