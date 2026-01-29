6 мая 2026, среда, 14:22
Цена российской нефти для Индии упала до $25 за баррель

  • 29.01.2026, 13:36
Но и после этого у берегов Индии стоит множество танкеров, которые не могут продать свой груз.

Энергетические доходы России упали в прошлом году примерно на 20% из-за снижения мировых цен на нефть и сильного увеличения в последние месяцы дисконта, с которым продаются российские баррели, пишет Financial Times. Согласно ее расчетам на основе данных Argus Media, в ноябре разница между ценами на сорт Urals и эталонную марку Brent, которая и сама-то торгуется на самом низком с 2021 года уровне, выросла почти вдвое по сравнению с октябрем, когда США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». И если в предыдущие два года средний размер скидки составлял $15 за баррель, то теперь – более $24.

В декабре, по данным правительства России, Urals продавалась в среднем по $39,2 за баррель. Но в последнее время некоторые партии в Индию уходили и вовсе по $22-25 (без учета транспортных расходов), что едва покрывает стоимость добычи, рассказал FT бывший топ-менеджер российской энергетической компании. «Если они [США] еще больше ужесточат санкции, единственный способ, которым мы сможем продавать нефть, — это по трубопроводу», — добавил он.

За исключением периода пандемии в 2020 году по цене $22-25 за баррель Россия продавала нефть в 2003 году.

Индия все больше сокращает закупки сырья у России, диверсифицируя импорт. По подсчетам Bloomberg, среднесуточные поставки в индийские порты упали в декабре примерно до 1,2 млн баррелей (минимум более чем за три года), а за первые 25 дней января, по предварительным данным, – до 1,12 млн баррелей. В среднем же закупки в прошлом году составляли 1,8 млн баррелей в сутки, сказал агентству министр нефти Индии Хардип Пури.

С 21 января в силу вступил запрет Евросоюза на поставки ему нефтепродуктов, сделанных из российской нефти. Индия ранее была крупным поставщиком такого топлива в ЕС. Пури спрогнозировал дальнейшее сокращение закупок у России.

У берегов Индии собралось много танкеров с российской нефтью, которые не могут продать свои партии, так как местные порты их не принимают. С августа, когда США вдвое до 50% повысили пошлины против Индии с целью заставить ее отказаться от российской нефти, ее объем, находящийся на хранении в танкерах, вырос на 60 млн баррелей, по данным Bloomberg.

Санкции пусть медленно, но приводят к накоплению бюджетных проблем, что затрудняет поддержание фискальной стабильности, подрывает долгосрочный рост и устойчивость экономики, увеличивает риск макроэкономических дисбалансов, сказал FT Вахтанг Парцвания, профессор Кавказского университета.

