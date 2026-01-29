Россияне пытались на высокой скорости заехать в центр Мирнограда, но были уничтожены

Россияне пытались на высокой скорости заехать в центр Мирнограда, но были уничтожены2
- 29.01.2026, 13:48
Украинские десантники показали видео.
Операторы FPV-дронов уничтожили автомобиль с российскими оккупантами в центре Мирнограда Донецкой области. Видео выложили в сеть.
Об этом сообщает Telegram-канал 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ.
Как произошло
В бригаде рассказали, что пятеро российских военных пытались использовать неблагоприятные погодные условия и на высокой скорости заехать в центр города.
Несмотря на непогоду, украинская аэроразведка обнаружила передвижения противника и передала координаты операторам ударных FPV-дронов 79-й ОДШБр в составе 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск.
В результате операции, по данным военных, один оккупант ликвидирован, еще четверо ранены, а транспортное средство полностью уничтожено.
Ситуация в Мирнограде
Бойцы 79-й ОДШБр продолжают проводить поисково-ударные действия в Мирнограде и окрестностях, где оперативная ситуация остается сложной.
Оккупанты не оставляют попыток накопления сил в центральной части города, где продолжаются стрелковые бои.
«Кроме малых пехотных групп, враг иногда пытается применять легкие транспортные средства для быстрого прорыва вглубь населенного пункта», - рассказали десантники.