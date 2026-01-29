Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной 17 29.01.2026, 14:04

21,028

Александр Вайнберг

64-летний путинист решил стать военным преступником.

Российский музыкант и бывший участник группы «Любэ» Александр Вайнберг решил присоединиться к российским оккупантам и заявил, что уходит на фронт. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на росСМИ.

64-летний путинист в последние годы занимал должность сенатора Совета Федерации РФ. Для того чтобы присоединиться к армии страны-агрессора, бывший музыкант написал заявление «по собственному желанию».

До конца срока Вайнберга в Совете Федерации оставалось не так много — его «работа» в Кремле должна была завершиться в 2026 году. Однако экс-участник «Любэ» не стал дожидаться окончания своих полномочий и, как заявляют российские пропагандисты, рвался «помогать армии РФ».

История группы «Любэ» тесно связана с российским диктатором Владимиром Путиным и поддержкой его политики. Президент РФ неоднократно называл Николая Расторгуева своим любимым исполнителем.

