Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной17
- 29.01.2026, 14:04
64-летний путинист решил стать военным преступником.
Российский музыкант и бывший участник группы «Любэ» Александр Вайнберг решил присоединиться к российским оккупантам и заявил, что уходит на фронт. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на росСМИ.
64-летний путинист в последние годы занимал должность сенатора Совета Федерации РФ. Для того чтобы присоединиться к армии страны-агрессора, бывший музыкант написал заявление «по собственному желанию».
До конца срока Вайнберга в Совете Федерации оставалось не так много — его «работа» в Кремле должна была завершиться в 2026 году. Однако экс-участник «Любэ» не стал дожидаться окончания своих полномочий и, как заявляют российские пропагандисты, рвался «помогать армии РФ».
История группы «Любэ» тесно связана с российским диктатором Владимиром Путиным и поддержкой его политики. Президент РФ неоднократно называл Николая Расторгуева своим любимым исполнителем.