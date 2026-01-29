закрыть
6 мая 2026, среда, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили РЛС россиян за $100 миллионов

  • 29.01.2026, 14:20
  • 3,004
ВСУ поразили РЛС россиян за $100 миллионов

И ряд пунктов управления дронами.

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию 1Л119 «Небо-СВУ» стоимостью около 100 млн долларов и ряд пунктов управления дронами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лимаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 «Небо-СВУ», - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 млн долларов.

Также поражен ряд вражеских пунктов управления дронами. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригорьевка (Запорожская обл.), а также еще один - в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.)

Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов, поражен склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).

Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин