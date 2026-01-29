ВСУ поразили РЛС россиян за $100 миллионов 29.01.2026, 14:20

И ряд пунктов управления дронами.

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию 1Л119 «Небо-СВУ» стоимостью около 100 млн долларов и ряд пунктов управления дронами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лимаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 «Небо-СВУ», - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 млн долларов.

Также поражен ряд вражеских пунктов управления дронами. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригорьевка (Запорожская обл.), а также еще один - в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.)

Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов, поражен склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).

Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.

