У берегов Дагестана тонет иранский сухогруз

У берегов Дагестана тонет иранский сухогруз4
- 29.01.2026, 14:28
- 8,402
Судно получило «пробоину неизвестного происхождения».
Иранский сухогруз «Каспиан Шива» терпит бедствие в районе Махачкалы. Об этом сообщает МЧС России по Республике Дагестан.
«Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х «Каспиан Шива» без груза на мель в районе канала сухогрузной гавани за зеленой бровки в семи км от Махачкалинского торгового порта», — говорится в сообщении. Судно имеет на борту балласт весом около 2800 тонн. В настоящее время судно затапливает вода. Высота волн в районе бедствия достигает полутора-двух метров.
Сообщается, что судно получило «пробоину неизвестного происхождения» в акватории Каспийского моря, не дойдя 8 км до Махачкалинского торгового порта.