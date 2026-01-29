6 мая 2026, среда, 16:00
У берегов Дагестана тонет иранский сухогруз

  • 29.01.2026, 14:28
У берегов Дагестана тонет иранский сухогруз

Судно получило «пробоину неизвестного происхождения».

Иранский сухогруз «Каспиан Шива» терпит бедствие в районе Махачкалы. Об этом сообщает МЧС России по Республике Дагестан.

«Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х «Каспиан Шива» без груза на мель в районе канала сухогрузной гавани за зеленой бровки в семи км от Махачкалинского торгового порта», — говорится в сообщении. Судно имеет на борту балласт весом около 2800 тонн. В настоящее время судно затапливает вода. Высота волн в районе бедствия достигает полутора-двух метров.

Сообщается, что судно получило «пробоину неизвестного происхождения» в акватории Каспийского моря, не дойдя 8 км до Махачкалинского торгового порта.

