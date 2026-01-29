У берегов Дагестана тонет иранский сухогруз 4 29.01.2026, 14:28

8,402

Судно получило «пробоину неизвестного происхождения».

Иранский сухогруз «Каспиан Шива» терпит бедствие в районе Махачкалы. Об этом сообщает МЧС России по Республике Дагестан.

«Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х «Каспиан Шива» без груза на мель в районе канала сухогрузной гавани за зеленой бровки в семи км от Махачкалинского торгового порта», — говорится в сообщении. Судно имеет на борту балласт весом около 2800 тонн. В настоящее время судно затапливает вода. Высота волн в районе бедствия достигает полутора-двух метров.

Сообщается, что судно получило «пробоину неизвестного происхождения» в акватории Каспийского моря, не дойдя 8 км до Махачкалинского торгового порта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com