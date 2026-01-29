США впервые вывели в море новый суперавианосец

  • 29.01.2026, 14:55
Фото: USNI News

Атомный корабль John F. Kennedy — один из самых мощных в мире.

28 января с судостроительного предприятия HII Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) впервые вышел в море на заводские ходовые испытания новый атомный авианосец CVN 79 John F. Kennedy. Об этом сообщает USNI News.

John F. Kennedy – второй корабль типа Gerald R. Ford. Контракт на строительство авианосца для ВМС США был выдан HII Newport News Shipbuilding 15 января 2009 года.

Церемония первой резки стали для корабля состоялась в Ньюпорт-Ньюс 25 февраля 2011 года, а 29 мая 2011-го морское министерство США присвоило кораблю название John F. Kennedy.

Церемония официальной закладки CVN 79 John F. Kennedy была проведена 22 августа 2015 года, а 29 октября 2019-го состоялась церемония спуска авианосца на воду. 7 декабря 2019 года состоялась церемония крещения John F. Kennedy. Передача корабля ВМС США запланирована на март 2027 года.

