США впервые вывели в море новый суперавианосец 4 29.01.2026, 14:55

11,776

Фото: USNI News

Атомный корабль John F. Kennedy — один из самых мощных в мире.

28 января с судостроительного предприятия HII Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) впервые вышел в море на заводские ходовые испытания новый атомный авианосец CVN 79 John F. Kennedy. Об этом сообщает USNI News.

John F. Kennedy – второй корабль типа Gerald R. Ford. Контракт на строительство авианосца для ВМС США был выдан HII Newport News Shipbuilding 15 января 2009 года.

Церемония первой резки стали для корабля состоялась в Ньюпорт-Ньюс 25 февраля 2011 года, а 29 мая 2011-го морское министерство США присвоило кораблю название John F. Kennedy.

Церемония официальной закладки CVN 79 John F. Kennedy была проведена 22 августа 2015 года, а 29 октября 2019-го состоялась церемония спуска авианосца на воду. 7 декабря 2019 года состоялась церемония крещения John F. Kennedy. Передача корабля ВМС США запланирована на март 2027 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com