6 мая 2026, среда, 16:04
Пошел вслед за «Адмиралом Кузнецовым»

3
  • Александр Коваленко
  • 29.01.2026, 15:04
  • 9,924
Александр Коваленко

Россия самостоятельно не может запустить ни одного технологического процесса.

РФ в очередной раз провалила запуск собственного производства микрочипов.

Речь идет о переносе открытия фабрики микрочипов «Карат» на 2027 год. Причиной переноса стала неготовность к запуску предприятия «Деталь», которое и должно было поставлять на Карат большую часть импортозамещенной продукции.

Предполагалось, что предприятие Карат сможет обеспечить первоначальный объем производства микросхем до 2 тысяч пластин в год, а также организовать замкнутый цикл производства микрочипов, в частности — выращивание и нарезка кристаллов, проведение испытаний и корпусирование.

Инвестиции в фабрику уже составили 13 млрд рублей, вот только запустить ее все никак не могут. И знаете, почему? Да потому, что ее строительство даже не началось!

Очевидно, что «Карат» — это не более, чем очередной распил бюджетного бабла, на высокотехнологичной теме, которую Россия никогда не сможет освоить, хотя бы по причине своей абсолютной технологической отсталости от стран, производящих современные микросхем и микрочипы.

В настоящее время Россия самостоятельно не только не может производить в полном замкнутом цикле ни одного наименования высокотехнологической продукции, но и даже не способна проводить сложные конструкторские и ремонтные работы. Самый яркий пример — это ремонт авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов», который после многолетнего ремонта и многомиллиардных трат, решено было попросту списать.

Лунные базы они будут строить…

Александр Коваленко, «Телеграм»

Написать комментарий 3

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
