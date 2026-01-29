Пошел вслед за «Адмиралом Кузнецовым»3
- Александр Коваленко
- 29.01.2026, 15:04
Россия самостоятельно не может запустить ни одного технологического процесса.
РФ в очередной раз провалила запуск собственного производства микрочипов.
Речь идет о переносе открытия фабрики микрочипов «Карат» на 2027 год. Причиной переноса стала неготовность к запуску предприятия «Деталь», которое и должно было поставлять на Карат большую часть импортозамещенной продукции.
Предполагалось, что предприятие Карат сможет обеспечить первоначальный объем производства микросхем до 2 тысяч пластин в год, а также организовать замкнутый цикл производства микрочипов, в частности — выращивание и нарезка кристаллов, проведение испытаний и корпусирование.
Инвестиции в фабрику уже составили 13 млрд рублей, вот только запустить ее все никак не могут. И знаете, почему? Да потому, что ее строительство даже не началось!
Очевидно, что «Карат» — это не более, чем очередной распил бюджетного бабла, на высокотехнологичной теме, которую Россия никогда не сможет освоить, хотя бы по причине своей абсолютной технологической отсталости от стран, производящих современные микросхем и микрочипы.
В настоящее время Россия самостоятельно не только не может производить в полном замкнутом цикле ни одного наименования высокотехнологической продукции, но и даже не способна проводить сложные конструкторские и ремонтные работы. Самый яркий пример — это ремонт авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов», который после многолетнего ремонта и многомиллиардных трат, решено было попросту списать.
Лунные базы они будут строить…
Александр Коваленко, «Телеграм»