В Минске отец сядет на 10 суток за подзатыльник сыну

Заявление в милицию написали представители школы, где учится мальчик.

Помощь с домашним заданием сына закончилась для отца административной ответственностью и арестом на 10 суток. Дело в том, что мужчина во время подготовки уроков дал своему 9-летнему ребенку подзатыльник. В прокуратуре Минска рассказали подробности.

Заявление в милицию написали представители школы, где учится мальчик. А прокуратура Московского района столицы проверила и определила, что в октябре 2025 года отец при подготовке домашнего задания разозлился на сына, поэтому и дал ему подзатыльник, не рассчитав силу.

Из-за этого мальчик ударился лицом о книгу – появилась гематома. Ребенок не может сам защитить свои права, и его отца привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.1 КоАП («Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия»).

Суд Московского района Минска назначил мужчине наказание в виде 10 суток ареста.

