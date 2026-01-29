В Минске отец сядет на 10 суток за подзатыльник сыну

В Минске отец сядет на 10 суток за подзатыльник сыну11
- 29.01.2026, 15:19
Помощь с домашним заданием сына закончилась для отца административной ответственностью и арестом на 10 суток. Дело в том, что мужчина во время подготовки уроков дал своему 9-летнему ребенку подзатыльник. В прокуратуре Минска рассказали подробности.
Заявление в милицию написали представители школы, где учится мальчик. А прокуратура Московского района столицы проверила и определила, что в октябре 2025 года отец при подготовке домашнего задания разозлился на сына, поэтому и дал ему подзатыльник, не рассчитав силу.
Из-за этого мальчик ударился лицом о книгу – появилась гематома. Ребенок не может сам защитить свои права, и его отца привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.1 КоАП («Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия»).
Суд Московского района Минска назначил мужчине наказание в виде 10 суток ареста.