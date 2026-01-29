ВСУ обманули россиян, заманив в ловушку с помощью F-16

ВСУ обманули россиян, заманив в ловушку с помощью F-161
- 29.01.2026, 15:56
- 22,286
Опубликовано видео.
Российские пропагандистские ресурсы с пафосом сообщили об «успешном ударе» по истребителю F-16 на аэродроме Канатово под Кропивницким. В отчетах утверждалось, что удар нанесен дроном, а цель якобы уничтожена. Главные кремлевские издания наперебой публикуют видео поражения, пишет «Диалог.UA».
Однако реальность оказалась прозаичнее: под удар попал макет самолета, специально установленный украинскими военными в качестве ложной цели. Настоящих истребителей на этом аэродроме давно нет.
ВСУ устроили ловушку
По данным украинских источников, российский дрон БМ-35 атаковал макет F-16ADF, установленный на территории неработающего аэродрома Канатово. Операцию проводил российский центр «Рубикон».
Более того, аэродром Канатово не используется Воздушными силами Украины с июля 2022 года, после российского ракетного удара, то есть россияне били по объекту, который давно не имеет военного значения.
Почему сразу стало ясно, что это фейк
Военные эксперты обратили внимание на важную деталь: элемент воздухозаборника, выделенный на кадрах, имеет прямоугольную форму, нехарактерную для настоящего F-16. Именно по этому признаку стало ясно, что речь идет о макете.
Проще говоря, российский дрон стоимостью в тысячи долларов уничтожил кусок фанеры и металла.