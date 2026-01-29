Британский флот выдворил российское судно из территориальных вод страны 2 29.01.2026, 16:10

Грузовое судно «Синегорск» остановилось вблизи подводных кабелей.

Британские военно-морские силы пресекли действия российского судна, которое остановилось вблизи подводных трансатлантических кабелей связи, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Грузовое судно «Синегорск» вошло в Бристольский залив во вторник вечером и якорем встало примерно в четырех километрах от города Майндхед на северном побережье Сомерсета. Расстояние до подводных кабелей, соединяющих Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией, составляло менее двух километров.

Сначала российская сторона заявила, что проводит «срочные ремонтные работы». Однако после 14 часов нахождения в этом районе к месту происшествия вылетел вертолёт Wildcat с военно-морской базы Йевилтон. После этого экипаж судна поднял якорь и покинул британские воды.

«Движения этого российского судна вызывают серьезные подозрение. Это напоминает о постоянных угрозах, исходящих от Путина и его союзников», — теневой министр внутренних дел Великобритании Алисия Кернс.

Вблизи места якорной стоянки «Синегорска» проходили пять подводных кабелей, включая систему TGN Atlantic, соединяющую Великобританию с Нью-Йорком, и EXA Express, ведущую к канадской Новой Шотландии. Ранее российские суда уже связывали с попытками вмешательства в подводную инфраструктуру: в декабре экипаж танкера Fitburg был арестован в Финляндии после повреждения кабелей между Хельсинки и Таллинном.

Представители Минтранса и Министерства обороны страны подчеркнули, что Великобритания строго реагирует на действия российских судов, мониторит свои воды и защищает критически важную инфраструктуру, включая подводные кабели и морские объекты.

