Морской ультиматум России 4 Виктория Войцицкая

29.01.2026, 16:23

Как Европа закрыла Балтику для «теневого флота» РФ.

14 европейских стран (от Британии и Германии до стран Балтии и Скандинавии) выступили с совместным заявлением: Балтийское море больше не будет «проходным двором» для российских схем.

Главные тезисы «морского ультиматума»:

Долой маскировку! Танкеры, скрывающие свое происхождение, манипулирующие флагами или ходящие без документов, теперь будут считаться «судами без государственной принадлежности». Это юридический термин, который дает право задерживать их без долгих церемоний и правовых рисков.

Кибер-пиратство под прицелом. Россию прямо обвинили в умышленном вмешательстве в работу спутниковой навигации (GPS). Это не просто «шпионские игры» — это реальная угроза жизни.

Экологическая мина замедленного действия. Большинство судов «теневого флота» — это старый металлолом. Один разлив нефти в закрытой Балтике может убить экосистему региона на десятилетия. Европа больше не хочет так рисковать.

Кто подписал?

Коалиция решительных: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания и Эстония.

Почему это важно?

Это не просто «бумажка». Это переход от простого наблюдения к активному сдерживанию.

Российским танкерам становится все теснее, а риск потерять судно вместе с грузом возрастает в разы. Морская блокада теневых доходов агрессора набирает обороты. Мир становится прозрачнее, а правила — жестче для тех, кто привык играть «в темную».

Балтийское море должно быть закрыто для теневого флота.

Виктория Войцицкая, Facebook

